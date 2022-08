¡Raheem Sterling, una bomba por explotar! Explicó su salida del City

Tercera fecha de la Premier League, y el Chelsea se alista para enfrentar en condición de visitante al Leeds United. Los ‘Blues’ quieren sumar de a tres para irse acoplando en la parte alta de la clasificación general de la liga inglesa. Raheem Sterling llegó a Londres con esa ambición de seguir cosechando importantes triunfos en su carrera deportiva.

Raheem Sterling inició su historia con el balón en la Premier League en las filas del Liverpool. Sin embargo, su explosión futbolística se produjo en el Manchester City. Fueron siete años como jugador celeste y que acabó en un mar de maltratos como lo señala el británico. Sterling es el más feliz por haber cumplido su paso en la ciudad de Mánchester y cambiar de aires firmando con el Chelsea.



Su emoción es lo que lo tiene motivado para continuar demostrando su fútbol, y como si fuera poco, quiere seguir luchando por sumar títulos en un grande de Inglaterra como lo es el Chelsea. Ya todo quedó en el pasado, siete temporadas en el Manchester City que poco después de firmar con los ‘Blues’, Raheem Sterling detalló que tuvo que aguantarse muchas cosas, y es el momento de estallar y sacarlas a la luz.



En entrevista con Sky Sports, Raheem Sterling mencionó, “todos quieren sentirse queridos y en el fútbol no es diferente. Cuando juegas con todo tu corazón, sacrificas algunos de los cumpleaños de tus hijos y luego te tratan de cierta manera, es decepcionante. En esos momentos estaba furioso, pero ya está en el pasado y solo puedo concentrarme en el presente, que es ahora, aquí en el Chelsea, y en la oportunidad que tengo aquí de salir y mostrar mi talento una vez más”.



Por su salida, explicó, “entraron en juego muchas cosas, muchas razones. Pero no me quejaba, estaba listo para encarar el desafío y, a pesar de algunas buenas actuaciones, no podía garantizarme un hueco. Simplemente no tenía sentido pelear en una batalla en la que nunca podría ganar”. También habló que en Chelsea puede volver a recuperar la felicidad, “si no eres feliz jugando al fútbol, tienes que buscar otras opciones para recuperar la felicidad, y eso es exactamente lo que he hecho. Era el momento adecuado para que yo siguiera adelante. No quería quedarme como parte de algo que sabía que no podía darlo todo”.



A su vez, volvió a enviar un mensaje a su anterior equipo, Manchester City, “el City es un club fantástico, un club que gana muchos trofeos y que me ha ayudado enormemente en mi desarrollo en los últimos dos años, pero llega un momento en el que tienes que pensar en ti mismo. En lo que es mejor para ti y en lo que quieres para el futuro. Esa es la única razón por la que estoy en el Chelsea”.