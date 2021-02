¿Distanciados James y Ancelotti? 'La relación es como de padre e hijo'

No jugó un partido y la especulación se disparó: que Carlo Ancelotti castigó a James al no alinearlo contra Leeds, que le criticó la actitud, que se rompió la armonía en Everton.

Y no parece haber nada más alejado de la realidad, al menos tras la última entrevista que concedió el propio colombiano en declaraciones a Everton en español y a Telemundo.



"Cuando pensé en venir pensé en él, sabe bien cómo caerle a un jugador, lo conozco hace muchos años y tenemos una relación fantástico, como de padre e hijo", dijo.



James entiende bien el ritmo del torneo que está jugando y no pierde la cabeza: "hay que ir a Champions y pelear arriba, en los últimos dos partidos no estuvimos bien, pero en esta Premier League cada partido es una final, es una guerra, pero para eso estamos. Hoy tienes un partido malo y en tres días ganas 3-0. Hay que estar bien, con la mente fuerte y preparados para lo que viene, que va a ser duro", dijo.



Al ser consultado por su balance en esta primera vuelta de la Premier fue muy crítico: "más o menos, falta más, puedo estar en mejor nivel, estuve un mes afuera y eso influyó mucho, pero cuando hice las cosas bien el equipo lo sintió, es lo que quiero, que mi equipo haga buen fútbol y esté en un nivel alto".



No sobra, claro, un momento para recordar todo lo que ha lgorado en su carrera: "desde que tengo uso de razón siempre quise jugar por estos lados, he querido jugar en equipos grandes y lo he podido hacer en equipos top5, he cumplido sueños y cuando lo haces siempre quieres más, vamos a paso a paso".



Muy divertida fue la pregunta por Yerry Mina. Primero, sobre el mejor bailarín, James le dio la victoria total al caucano, en medio de risas.



Luego, más en serio, habló de su relación con el zaguero, una extensión de lo que ya han construido en Selección Colombia: "con Yerry es una relación excelente, hablo con él, a veces aconsejo, lo más importante es que es un chico que quiere aprender, es curioso, pregunta cómo hacer cada cosa y uno como jugador es así, cada día quiero aprender más de lo que hago, dentro y fuera del campo, cómo te recuperas, cómo comes, duermes.. y él es así, quiere aprender y estamos para ayudarnos unos a otros".