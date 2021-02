El emotivo corte de pelo de Allan, compañero de James en Everton

Everton extraña a Allan, volante de marca brasileño que llegó esta temporada como uno de los fichajes estrella de Carlo Ancelotti, al lado de James Rodríguez y de Abdoulaye Doucouré. El jugador sufrió una lesión en el tendón de la corva que lo ha mantenido alejado de las canchas; así que mientras se recupera ha aprovechado para pasar más tiempo con su familia.



Y mientras regresa a las prácticas de los ‘toffees’, Allan cambió su corte de pelo. No fue un ‘look’ escandaloso, no hubo tintes ni diseños locos: solo se rapó la cabeza y quedó calvo. Aunque no fue precisamente el futbolista quien hizo el corte, lo hizo Miguel, su hijo.



El gesto es muy significativo y de mucho valor para Allan, su pequeño Miguel y para Thais Valentim, esposa del jugador y madre del niño.



Cuando tenía 4 años, a Miguel le diagnosticaron alopecia, una enfermedad autoinmune que le hizo perder todo el cabello. Así, Allan decidió cortarse todo su pelo para quedar igual a su hijo y que él no se sienta mal.



Thais Valentim publicó la foto en Instagram con una historia emotiva. “Cuando nuestro Miguel tenía 4 años le diagnosticaron alopecia, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca al propio folículo piloso. ¿Es en serio? ¿Es grave? ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene problemas? No. El único gran problema de la alopecia es la estética. Nuestro Miguel es súper saludable y rara vez necesita tomar un medicamento, gracias a Dios. ¿Es genético? ¿Es emocional? Nosotros tampoco lo sabemos. A veces la gente nos pregunta, nos pregunta, pero hay respuestas que ni siquiera nosotros tenemos. De hecho, decidí exponerlo para preservarlo. Es un niño feliz, ¡siempre se ríe!”, dice la publicación.



“Se lo toma todo bien ya veces se burla de sí mismo. Pero a veces acaba entristecido por las preguntas y las miradas. Y ya no quiero verlo así. Gracias amor@allanmarques91por ser el padre más asombroso del mundo”, dice Thais al lado de la foto de padre e hijo, con su nuevo corte.