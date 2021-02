¿De qué lo cuidaban? El calendario que justifica descanso de James

James Rodríguez no apareció en el campo en el duelo que Leeds le ganó a Everton por 2-3. Y fue la gran novedad. Fue un triunfo muy luchado, conseguido desde el sacrificio y no desde el lucimiento, en el que pocos extrañaron al zurdo.

Esa es la realidad. En los medios ingleses se habló más del compromiso de Yerry Mina, a quien calificaron con 8 puntos, de la fortaleza del arquero Olsen, a quien encumbraron por encima de Pickford, del buen Sigurdsson y, más que nada, de Ben Godfrey.



"Está aquí, allí, está en todas partes, es Ben Godfrey. Quién sabe en qué posición lo usará Ancelotti contra el Manchester United el sábado, pero tiene que encontrarle un lugar. Aún no ha jugado en el mediocampo pero haría un excelente trabajo. ¿El fichaje de la temporada del Everton? Actuaciones como esta dicen que lo es", escribió el diario Liverpool Echo.



Pues no. No hablaron de cuánto pudo extrañarse a James porque entendieron no desde este juego sino desde hace tiempo el modelo de rotaciones que usa Ancelotti para no saturar a sus jugadores y no repetir casos como los de Digne o Allan, quienes de volverse irremplazables acabaron expuestos a lesiones serias. El propio zurdo es otro ejemplo, tras su ausencia entre el 12 de diciembre y el 1 de enero, por problemas en la pantorrilla.



Contra Leeds no estuvo el 19 pero tampoco Keane, un hombre fijo en la zaga, ni Coleman, una institución dentro del club. Ambos habían jugado contra Newcastle y esta dispuesto que descansaran para el trajín que se avecina. Incluso a Godfrey le tocó descanso en el anterior partido, aunque según el Echo "el equipo ahora es Godfrey y diez más". Es distinto el caso de Calvert-Lewin, quien paró por lesión, o el de Richarlison, también sin la carga de partidos de otros hombres clave. Todos deben parar, por mucho que les moleste.



Y le tocó a James. ¿Por qué? La explicación está en el calendario. El primer reto, este sábado, será la visita a Manchester United, segundo clasificado de la Premier. El miércoles 10, en Goodison Park, será el duelo de la quinta ronda de FA Cup contra Tottenham. En casa, el 14, el rival será Fulham, justo antes de la visita a Anfield, en el derbi contra Liverpool, el 20 de enero.



El Primero de marzo habrá que esperar a Southampton (el que ya derrotó esta temporada a los 'Toffees') antes de otro juego de visitante complejo, contra Chelsea, el 6. Si hay suerte, el 20 de marzo podría jugar la semifinal de la FA Cup. Y así, hasta que abril traiga duelos contra Tottenham y Arsenal y otros retos más.



El ritmo en Inglaterra depara este desgaste y jugadores como James, quien a estas alturas entiende que el descanso hace la diferencia, acaban aceptando las circunstancias. Fin de la discusión.