Tres puntos y nada más: Everton venció en casa a ineficaz Southampton

Everton pudo sumar contra Southampton los tres puntos más sencillos del año, casi de la temporada, en un partido plano, por momentos aburrido, que se saldó temprano con un 1-0 al que hay poco que agregarle, salvo la sorpresiva ausencia del colombiano James Rodríguez.

A los 5 minutos quería Calvert-Lewin y a los 8 ya no perdonaba Richarlison cuando el goleador le servía de pivote y el brasileño entraba libre para celebrar el 1-0.



A los 23 llegó el VAR al juego para arruinar la celebración de Keane, cuando Godfrey le ponía la pelota de cabeza y el central hacía lo suyo... Una emoción más en vano cortesía de la tecnología.



Un susto daba Southampton a los 27, un tiro libre sin mucha trascendencia pero al fin un acercamiento a predios de Pickford.



De nuevo quería Everton a los 35 en el cobro de Sigurdsson al que por poquito no llegaba Richarlison y así, con algo de tedio, bajaba el telón del primer tiempo.



Después, el descanso se llevó lo poco de ambición que había en el visitante y le facilitó el trabajo a un dueño de casa que renunció a correr cualquier riesgo que implicara arriesgar los tres puntos en Goodison Park.



Poca puntería de Richarlison tras el gol, algún intento de Sigurdsson con sus cobros de pelota quieta, no muchas opciones de Calvert-Lewin aunque lo encontraron poco sus compañeros y mucho trámite en el medio campo, mezclado con absoluta imprecisión de los 20 jugadores de campo a la hora de buscar los arcos. Sobre los 83 metió un remate cruzado Djenepo que hizo temblar a todos los de azul y en el 88 Pickford tuvo que exigirse para evitar la caída de su arco... ¡Pudo perder la ventaja sobre el cierre!



Y así, de no ser por los tres puntos, poco habría que agregar a lo que hizo en el campo Everton, que no tuvo a James, Coleman ni Davies, por molestias "leves" en los últimos entrenamientos, según dijo Ancelotti.



El calendario es duro y acabó siendo la sabiduría del italiano otra vez la mejor opción. Eso no justifica la sensación de sueño al final del duelo, pero poco le importan esas sensaciones a la tabla de posiciones, en la que los 'toffees' son séptimos, con los mismos 43 puntos de Liverpool y a dos de West Ham, dueño temporal del último cupo a Champions League.