Documental de Amazon sobre Tottenham que molestó a Mourinho: ¡a verlo!

La tendencia de contar los secretos del vestuario de los grandes equipos de fútbol del mundo ha llegado a Tottenham, del colombiano Dávinson Sánchez, y ha sido realmente revelador.

El documental que está estrenando Amazon revela detalles como la manera como se le informó a la plantilla la salida del técnico Mauricio Pochettino y la sorpresa de todos, especialmente de Ericksen, cuya reacción resume el impacto en los jugadores, que tuvieron al argentino al frente durante seis temporadas y fueron de su mano hasta la final de la pasada Champions League.



La serie se lanzará a finales de este año 2020 y repasa ese camino en el certamen europeo, la pandemia de coronavirus covid-19 y hasta la pelea entre Hugo Lloris y Son Heung-Min en la victoria del lunes sobre Everton.



Una señal de que realmente es un documento que cuenta cosas es la reacción de José Mourinho, quien reemplazó a Pochettino, quien ha dicho que no verá el documental y ha lamentado la intromisión de las cámaras en la intimidad del equipo.





Coming soon to Amazon Prime Video Sport.

All or Nothing: Tottenham Hotspur

But mostly nothing.

pic.twitter.com/FE9P3MYd8j — Caught Offside (@COsoccerpod) July 10, 2020

""¿Lo voy a ver? No, no, no lo soy. No es algo que quiera hacer. También porque sé mejor que nadie cuál es nuestro día a día aquí, pero creo que será muy, muy interesante para la gente que ama el fútbol, ​​ama el deporte y creo que será genial para ellos ", dijo el DT.



"Si me preguntas si es algo que disfruto, no. No me gusta la sensación de estar en 'Gran Hermano', traté de olvidarlos y creo que logré hacerlo la mayor parte del tiempo", añadió.



"No tengo idea de lo que hay allí. No tengo preocupaciones, es solo ... nada es falso, todo es real. Para ellos, debe ser genial porque tienen el día a día, las 24 horas de lo que es un club de fútbol es decir, un vestidor es. Tienen todo tan, tan, tan, tan real. Nadie actuó por ello. Así es como es", concluyó.