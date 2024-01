Guardiola se uniría a Klopp: el DT puso en duda continuidad en el City

La Premier League, una de las mejores ligas del mundo no tendrá para la próxima temporada al técnico alemán Jürgen Klopp, quien dejará al Liverpool en junio y sin duda, es un golpe duro para el fútbol inglés porque se queda sin uno de los entrenadores más protagonistas de los últimos años.

Sin embargo, a la despedida de Klopp ahora sorprendió las recientes declaraciones del técnico del Manchester City, el español Pep Guardiola, quien en declaraciones recogidas por ‘The Mirror’, dejó dudas sobre si seguirá en el club citizen.



"Habrá que ver cómo se comportan los jugadores, si podemos mantener nuestra propuesta, si los jugadores me siguen, si estoy cansado o no... Hay muchos factores", mencionó Guardiola.



Además, el técnico agregó que el periodo de renovación es importante y tendrá que analizar muy bien cuál debe ser la decisión final, aunque se siente bien y a gusto en el City.



"El año que viene serán nueve temporadas, que es mucho tiempo. No es lo mismo renovar a los dos años que renovar a los nueve. Tenemos mucho tiempo". "Por el momento me siento muy bien”, dijo.



De igual manera, Guardiola avisó que la renovación la pensará a su debido tiempo y dará a conocer en el momento justo lo mejor para él y su familia.



"la decisión la tomo muy rápido normalmente cuando ya tengo la oferta en la mesa. Confío plenamente me mis sentimientos e instintos. Y más si mi familia está involucrada. Cada vez que me ofrecen un nuevo contrato no tardo mucho. Si siento que encaja, que me siento bien y el club me quiere. Todo eso está bien”, finalizó.



Por ahora, habrá que esperar si Pep Guardiola sigue en el City y la expectativa radica en cuánto tiempo estará al mando del conjunto de Manchester.



También, estas declaraciones llegan en un momento en el que Barcelona busca técnico para la próxima temporada tras la salida de Xavi y el mismo entrenador dejó claro que si lo llaman y le ofertan, no dudará en volver al banquillo culé.