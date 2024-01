¿Va por el harén? Estrella británica confiesa que tiene dos mujeres

¿Virilidad? ¿Masoquismo? ¿Locura? Difícil encuadrar en una sola definición a un hombre que, hoy en día, se de el lujo de tener no solo una sino dos esposas.

¿Es cuestión de dinero? Sí y no. El lujo es un poderoso seductor y lo saben muchos futbolistas, jóvenes y millonarios y convencidos que pueden hacer prácticamente lo que quieran. El problema, como se ha visto ahora que estalló un escándalo de infidelidad en Inglaterra, es el dolor que causa.

​

​El protagonista de la historia que copa la prensa sensacionalista es Kyle Walker, capitán de Manchester City de Guardiola y estrella de la selección inglesa, quien ha confesado que tenía una doble vida con su esposa y su amante.

​

Su pareja principal es Annie, su novia de toda la vida y quien anunció la separación tras descubrir que mientras espera su cuarto hijo, la amante de su esposo, la influenciadora Lauryn Goodman, tiene casi el mismo tiempo de gestación de su segundo bebé con el futbolista.



"Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: 'Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana'. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos", dijo Goodman al diario The Sun. Vale decir que y tenía un hijo mayor con el estelar jugador.



Cansado de la situación, Walker concedió una entrevista en la que aceptó todo: Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones idiotas. No puedo pensar o imaginar por lo que está pasando Annie... Intenté preguntarle, pero hay dolor... El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella le hizo esto. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", dijo al diario The Sun.

​

"Ha habido días en esta terrible experiencia en los que solo quería hacerme un ovillo e irme a dormir. El único culpable soy yo. He tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Las decisiones que he tomado y que han perjudicado a otras personas. Nadie me puso un arma en la cabeza y me dijo que tenía que hacer estas cosas. Lo he hecho por mi propia voluntad y no culparé a nada ni a nadie en esta situación. No sé lo que me deparará el futuro, pero necesitaba dar una explicación. Mi familia y mis hijos ya han pasado por bastante. Yo tengo la culpa", detalló.

​

​Ella es Annie, la esposa, que ahora pasa sola por su cuarto embarazo:

Y ella es Lauryn Goodman, la amante y quien destapó el escándalo: