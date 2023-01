Guardiola y un pedido para Haaland: quiere superar la inconsistencia

Manchester City en un abrir y cerrar de ojos perdió el control del partido en el derbi de la ciudad de Mánchester y su rival lo aprovechó. El Manchester United se quedó con los tres puntos con goles de Bruno Fernandes y Marcus Rashford para frenar a Erling Haaland y al escolta del Arsenal que esperaba acercarse aún más a los 'Gunners'. Como si fuera poco, los londinenses vencieron al Tottenham Hotspurs y aumentaron la ventaja.



En dicho enfrentamiento, Erling Haaland poco pesó en el compromiso y de hecho, no tuvo ninguna oportunidad de marcar un gol. Tocó 19 balones y no pudo actuar cómodamente. Su papel fue secundario y tuvo que aparecer un Jack Grealish desde el banquillo de suplentes para abrir la ilusión con el cabezazo certero al fondo del arco local.

Arsenal le saca aún más ventajas en la cima al Manchester City y Pep Guardiola ya dijo que sería casi imposible revertir esta situación. Una inconsistencia que ha demostrado el conjunto celeste en los últimos compromisos tras el regreso de la Premier League por el Mundial de Qatar 2022. Erling Haaland, el rutilante fichaje del club hace seis meses también ha caído en su nivel goleador y no ha podido marcar en los últimos tres partidos disputados.



Los 27 goles en 21 partidos y los 23 que dejó en la Premier League hasta la fecha se han contagiado de esa inconsistencia que vive el Manchester City desde que regresó el certamen. Haaland anotó un triplete en el primer derbi de la ciudad de Mánchester en el Etihad, pero en Old Trafford estuvo más que distante de ese excelente protagonismo que tuvo en 2022.



El equipo celeste no ha podido contar con la misma fortuna que tuvo en el cierre del 2022 y Erling Haaland tampoco ha logrado acoplarse de la mejor manera en este comienzo del 2023. Pep Guardiola mencionó, "de momento tenemos este proceso porque cuando los equipos están atrincherados en su área es más difícil, hay que buscarlos (a Haaland) un poco más, eso sí". Pero sin duda alguna, sus números han sido vitales desde que el noruego llegó del Borussia Dortmund a Inglaterra.



Evidentemente, al Manchester City le ha costado bastante este inicio del 2023. Lleva dos partidos seguidos perdiendo eliminados de la EFL Cup ante el Southampton y el derbi de la ciudad de Mánchester contra el United. No obstante, para Pep Guardiola lo complicado en esos últimos partidos ha sido los resultados que el club ha obtenido, no las actuaciones de sus jugadores. "Diría que la inconsistencia fue en términos de resultados, pero no de desempeño", señaló el estratega ibérico. Por último, el pedido para todo el club es que Erling Haaland sea el referente y que tenga más intensidad dentro del campo de juego participando en cada compromiso. Un deseo de Guardiola que ya ha explicado desde hace meses y que espera que se cumpla en los próximos juegos.