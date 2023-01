Manchester City golpeó al Chelsea: mal inicio de 2023 para los 'Blues'

Manchester City sigue apretando en la parte alta de la Premier League con el deseo de seguirle fuertemente la pista al Arsenal que igualó contra el Newcastle en un vibrante encuentro con miras en los primeros puestos de la clasificación. Por esta razón, no podían ir a Stamford Bridge y quedarse sin las unidades. Por su parte, el conjunto local, Chelsea no ha arrancado de la mejor manera el 2023 con un empate ante Nottingham Forest y esperaba sumar sus primeros puntos contra los celestes. No obstante, un solitario gol de Riyad Mahrez acabó las ilusiones de los 'Blues'.

Los primeros minutos fueron de mucha preocupación para el Chelsea que sufrió la lesión de Raheem Sterling y el ingreso de Pierre-Emerick Aubameyang a los cinco de la primera parte. Luego, a los 17 minutos, los 'Blues' tocaron puerta con Christian Pulisic, pero antes de que el norteamericano impactara con comodidad, John Stones se barrió con un gran cierre que culminó en un nuevo golpe para un hombre del club londinense y la sustitución. En su lugar, ingresó Carney Chukwuemeka.



Sin embargo, el dominio seguía siendo del Chelsea que intentó con Hakim Ziyech con un centro que atajó Ederson Moraes. Manchester City avisó con Ilkay Gündogan y un disparo que solo se quedó cerca del arco de los locales, y después con Erling Haaland por encima del larguero. Carney Chukwuemeka tuvo la más clara con un disparo tras una jugada en soledad, pero su latigazo impactó en el vertical.

La intensidad del partido aumentó en el segundo tiempo volviendo un encuentro que en el papel era atractivo, en un verdadero partidazo. Así como el Chelsea que tuvo un remate en el palo, Manchester City no se quedó atrás y con Nathan Aké avisó el primero, pero su cabezazo también estalló el metal. Kepa tuvo que detener el remate envenenado de Kevin De Bruyne y luego, Chelsea salió del dominio celeste con Thiago Silva, pero se perdió por un costado.



A los 59 minutos, Pep Guardiola movió su banquillo con el ingreso de Jack Grealish y de Riyad Mahrez por Bernardo Silva y Phil Foden. En la primera jugada entre el inglés y el argelino, terminó en un centro que empujó Mahrez para abrir el marcador. Aunque el Manchester City dominó el segundo tiempo, el marcar el gol le bajó las revoluciones, mientras que el Chelsea nunca encontró la respuesta.



Lo intentó de igual manera con Mateo Kovacic por encima del larguero, y con un equipo muy joven con Lewis Hall tras la jugada individual de Chukwuemeka que dejó el empate servido para el canterano que la envió por arriba. Así culminó el partido, uno que se repetirá por la FA Cup el domingo 8 de enero. Manchester City sigue escolta del Arsenal, mientras que Chelsea no puede subir escalones y quedó incómodo en la décima casilla.