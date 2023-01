Manchester United, una ráfaga en el derbi: le remontó al Man City

Con un gran partido del Manchester United, sobre todo en la primera parte donde la figura de Marcus Rashford tomó mucho protagonismo para rematar el segundo tiempo, los 'Red Devils' continúan con su buena racha tras la salida de Cristiano Ronaldo y de vuelta a la actividad en la Premier League cuando regresó la competencia tras el Mundial de Qatar 2022. Por su parte, el Manchester City firmó una de sus peores semanas eliminados de la EFL Cup y cayendo en el clásico de Mánchester.



Los primeros minutos fueron para el Manchester United en un juego de mucha intensidad que a los 11 minutos, Bruno Fernandes tuvo la primera con un remate cruzado apenas desviado. La intención de los locales continuó demostrándose y estuvieron mucho más cerca de abrir el marcador que su rival.

Ni Phil Foden, ni Kevin de Bruyne, ni Erling Haaland aparecieron después del primer aviso del Manchester United. A los 33 minutos, un pelotazo encontró a Marcus Rashford que eludió a Ederson y en su definición, Manuel Akanji le cerró el primer tanto en la raya. Con el pasar de los minutos, Marcus volvió a verse con el arquero brasileño, que en esa ocasión le negó el tanto quedándose con la pelota en sus manos.



El único aviso en la primera parte del Manchester City no fue de Erling Haaland ni de Kevin de Bruyne, de hecho, fue del que menos se esperaba en el ataque. En una subida, encarando hacia adentro, Kyle Walker apareció con un disparo que pasó apenas desviado del pórtico de David De Gea. Así, en empate sin goles culminó la primera parte.

Ya en el complemento, el Manchester City quiso complicar a los zagueros del Manchester United que tuvieron que rechazar el peligro en varias ocasiones. No fue sino hasta los 57 minutos cuando decidieron cambiar con el ingreso de Jack Grealish en lugar de Phil Foden. Solo pasaron tres minutos cuando Kevin de Bruyne pisó el acelerador con un centro al que llegó Grealish para definir de cabeza al fondo.



Sobre los 79 minutos, llegó la polémica en el Old Trafford. Un pase largo buscando a un Marcus Rashford en fuera de juego lo aprovechó Bruno Fernandes para definir a la par de Rashford. Aunque el inglés participó en la jugada, el gol fue convalidado. Pero no iba a terminar en empate el derbi de Mánchester, pues en un abrir y cerrar de ojos, no podía faltar el gol de Rashford después de dos centros de Alejandro Garnacho, el primero rechazado, el segundo con éxito para que Marcus definiera al fondo. Los locales se ponen terceros, a un punto de los celestes.