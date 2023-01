Manchester United decidió: siete jugadores no seguirían en el club

La salida de Cristiano Ronaldo en el Manchester United ha sido un aliciente para cada jugador con el objetivo de ganarse el puesto sin el portugués dentro de las filas. La entrevista que concedió con el periodista Piers Morgan que le dejaron las consecuencias de abandonar al club le permitieron a Marcus Rashford a convertirse en el revulsivo ideal del luso.



Además, con la nueva incorporación de Wout Weghorst como delantero, el Manchester United habría decidido aspectos importantes para lo que será la próxima temporada con Erik ten Hag como su estratega. El neerlandés ha visto cómo ha evolucionado el club desde que Cristiano Ronaldo se fue. Ahora son cuartos cuando antes no aparecían ni en el top 5 de la clasificación.

Para Erik ten Hag la emergencia ahora es salir de algunos jugadores con el objetivo de mejorar la economía del club, y no solo esto, sino que, el fichar crea sobrepoblar posiciones en la plantilla y con tantas fichas es necesario salir de futbolistas para poder seguir incorporando nombres. Pues, Wout Weghorst no será el único en llegar ni en este mercado ni en el de verano.



Con la incorporación de Antony en la ventana pasada, además de la de Casemiro, y con la de Wout Weghorst en este mercado de fichajes, Manchester United espera prescindir de algunos de sus piezas, y Erik ten Hag ya ese habría decidido con quiénes cuenta y con quiénes no contará para la próxima temporada. Así las cosas, los 'Red Devils' pusieron a siete jugadores en la lista de transferibles.



Siete jugadores ya saben que no serán tenidos en cuenta para las próximas temporadas y en ese listado, aparece uno de los capitanes de la isntitución: Harry Maguire. Además de Maguire, otros seis no compondrán el próximo año. De acuerdo con The Mirror, Aaron Wan Bissaka, Fred, Donny Van de Beek, Phil Jones, Scott McTominay, Facundo Pellistri y el defensor central de Inglaterra deberán buscar nuevos aires.