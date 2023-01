¿Cristiano perdió su reconocimiento? Los 14 nominados a The Best

Cristiano Ronaldo quiso experimentar una liga desconocida para él como es la de Arabia Saudita al firmar con Al Nassr y dejar la gloria deportiva en el recuerdo. Sus grandes momentos luchando mano a mano por el debate de quién es el mejor jugador entre el luso y Lionel Andrés Messi empieza a tener un desenlace favorable por el argentino por los reconocimientos que se ha ganado y ahora, después de conquistar su primer Mundial, otro premio que no ha conseguido Cristiano, fue nominado a otro gran galardón por el que luchará.



El Mundial de Qatar 2022 empezó a dejar sus frutos en los reconocimientos a nivel mundial y es por eso que, dos argentinos luchan por la obtención del Premio The Best como campeones del mundo, al igual que dos franceses, uno que no lo disputó y otro que fue goleador.

Mientras uno acabó su carrera deportiva en una entrevista, el otro quedó campeón del mundo recordando las palabras de Jamie Carragher que criticó la decisión de Cristiano Ronaldo de firmar con el Al Nassr de Arabia Saudita. ¿Es esta otra razón para demostrar que la carrera de Cristiano está en bajada? Pues eso también lo demostrarían los premios y las nominaciones. El luso dejó de figurar sin estar en el radar del Balón de Oro y ahora tampoco está en los Premios The Best.



Una lista en la que, después del Mundial de Qatar 2022 con Argentina como campeón, sí aparece el nombre de Lionel Andrés Messi como uno de los 14 seleccionados para optar por este importante reconocimiento en el año. El rosarino acompaña un selecto grupo de candidatos importantes que luchan para ganarse ese galardón como el mejor.



Así las cosas, esta es la lista de 14 futbolistas:



Julián Álvarez (ManCity), Jude Bellingham (B. Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid), Kevin de Bruyne (ManCity), Erling Haaland (B. Dortmund/ManCity), Achraf Hakimi (PSG), Robert Lewandowki (Bayern/FC Barcelona), Sadio Mané (Liverpool/Bayern), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Neymar (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) y Vinicius Junior (Real Madrid).



A su vez, estos son los directores técnicos que lucharán por el premio:



Carlo Ancelotti (Real Madrid), Didier Deschamps (Francia), Pep Guardiola (Manchester City), Walid Regragui (Marrueco) y Lionel Scaloni (Argentina)