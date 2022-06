Portazo de Guardiola a su Barcelona por Bernardo Silva: ¡no hay trato!

Las vacaciones ya van terminando y los clubes han empezado a programar sus juegos de pretemporada, después de un año extenuante.

En eso están Manchester City y FC Barcelona, que han aprovechado el punto de contacto de Pep Guardiola para presentar un partido benéfico, por los enfermos de la ELA, que se disputará el 24 de agosto en el Camp Nou.



En ese marco coincidieron Juan Carlos Unzue y el propio DT del City, quienes no pudieron esquivar el tema de Bernardo Silva, quien, según los rumores, sería objetivo de los catalanes.



Eso sí, antes de que se ilusionen, Guardiola salió al paso de esa posibilidad y con una frase contundente, en medio de las risas de los asistentes, acabó con el comentario: "el 24 de agosto (en el Camp Nou) seremos Bernardo Silva y diez más", sentenció.



El DT explicó que, en todo caso, el mercado es caprichoso y todo puede pasar: "creo que Bernardo seguirá con nosotros, pero tampoco tengo ganas de contar con jugadores que no quieren estar con nosotros. No sé cómo será el mercado", dijo.



Laporta, a su turno, no negó el interés pero prefirió decir que no era el escenario para hablar del tema, antes de meterse en más líos. Tal vez haya tomado nota del comentario certero de Guardiola y pueda estar ajustando su carpeta de candidatos.