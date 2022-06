Erling Haaland no es el único fichaje estelar: City busca un defensor

Pep Guardiola no descansa en armar un equipo aún mas estelar en el Manchester City con la ambición de sumarse en la pelea por la Uefa Champions League. Un anhelo del técnico español que se le ha hecho difícil con los citizens. Sin embargo, no es solo pelear la Liga de Campeones, sino seguir figurando en la Premier League, rentado que para Guardiola es más difícil que la prestigiosa Champions.

Y no es para menos, esta será una Premier League de ensueño en la que cada equipo se está armando de la mejor manera para buscar el título. Liverpool se sumó fuerte con Darwin Núñez, Manchester City con Erling Haaland, uno de los mejores delanteros jóvenes del mundo. Una liga más que competitiva, que ahora tendrá aún más razones para estar atractiva.

Aunque Erling Haaland fue el objetivo, Pep Guardiola busca armarse de la mejor manera en especial en la parte de atrás de la cancha. Con un Joao Cancelo de un nivel tremendo, quieren contar con la revelación de la Premier League: Marc Cucurella. ‘Cucu’ no solo puede jugar en el lateral izquierdo, sino que también puede jugar de extremo si así lo desea el entrenador. Asimismo, el portugués maneja los dos perfiles en la defensa y ambos vienen de una excelente temporada.

Según el periodista, Fabrizio Romano, el Manchester City quiere hacerse con Marc Cucurella de 23 años. A su vez, que el club celeste busca negociar con el Brighton & Hove Albion, pero no será fácil por su explosión en el club. Su equipo mantuvo la categoría, y el ex Getafe y ex canterano del FC Barcelona fue uno de los pilares fundamentales.

Brighton pagó 18 millones de euros por Marc Cucurella y sin duda alguna, con esa explosión que tuvo, su valor aumentó. De acuerdo con Transfermarkt, su precio equivale a los 28 millones de euros, aunque el club buscará sacarle aún más provecho a la gran temporada que tuvo el español. Se estima que la transferencia pueda rondar en unos 40 millones de euros.

Esta ha sido la mejor temporada de Marc Cucurella en el profesionalismo cooperando en defensa y en la ofensiva del Brighton & Hove Albion. Es el segundo lateral izquierdo de la Premier League con mayor impacto de juego, detrás de Joao Cancelo. Así las cosas, Pep Guardiola y el Manchester City se preparan para recibir la competencia del portugués, aunque Cancelo puede jugar por la derecha en dado caso y Kyle Walker conoce la zaga central por lo cual no debería haber problemas para que el City tenga a los mejores marcadores de punta del rentado nacional.