Mourinho entiende el dolor: le manda motivante mensaje a DT despedido

José Mourinho entiende bien la realidad del despido, la incertidumbre y la tristeza de ver que pasa el tiempo y no llega ninguna ofertar a su representante.

Por esos e ha sentido especialmente afectado tras conocerse el despido de Unai Emery del Arsenal, por culpa de los malos resultados. "No dramas, mi amigo... Sigue adelante que vas a encontrar otro club", le dijo al español.



Mourinho fue despedido del Manchester United por esa misma razón en diciembre de 2018 y hace apenas unos días finalmente encontró equipo.



A la pregunta sobre si le extrañó no haber estado nunca en los planes de Arsenal, el nuevo DT de Tottenham señaló: "Estoy tan feliz aquí que no puedo pensar en la posibilidad de ir a otro lugar".



"Puedes poner ahora en frente de mí cualquier club en el mundo y no me movería", concluyó.