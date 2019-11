Ya no hay paciencia en la Premier League: segundo técnico despedido

Como se sospechaba, el Arsenal ha anunciado este viernes el despido del técnico Unai Emery.

La reciente derrota ante el Eintracht Frankfurt (1-2) en la Europa League convirtió en tendencia en Inglaterra el hashtag #EmeryOut el jueves y la directiva decidió hacer caso a la barra que en el propio estadio se escuchó de manera atronadora: "'sacked in the morning" (despedido en la mañana).



Emery tenía un importante desgaste en el club londinense por culpa, cómo no, de los malos resultados. Aunque en la temporada pasada llegó a sumar 22 partidos sin perder y en la actual sesión solo perdió contra el super líder Liverpool (3-1), la irregularidad se impuso y ahora suma 7 partidos consecutivos sin ganar, la peor racha desde 1992.



El DT nunca encontró una nómina confiable a pesar de contar con figruas como Aubameyang (10 goles), Martinelli (7 goles, 2 asistencias), Willock (4 tantos), Saka (1), Lacazette (4 goles, 1 asistencia) y Pépé, el fichaje más caro de la historia del club (costó 80 millones de euros).



Es un hecho que historias como la de Arsene Wegner, quien dirigió al equipo 22 años, no volverá a repetirse...



Hoy el Arsenal marcha octavo en la Premier League a ocho puntos de la 'zona Champions' y por eso, según los directivos, era necesario cambiar el rumbo de inmediato. ¿Quién llegará? En Inglaterra se habla de dos candidatos: Massimiliano Allegri, hoy sin equipo, y Nuno Espirito Santo, actual Dt de Wolves. Por ahora, Freddie Ljunberg, exjugador en la mejor época de los Gunners, será el técnico interino.



Emery corrió la misma suerte que Mauricio Pochettino en Tottenham, quien pagó con su cargo los malos resultados del que fuera finalista de Champions League y fue relevado por Jose Mourinho.