Pochettino señaló a todo el plantel de Chelsea por la dura crisis

Pese a su gran inversión de más de 1.000 millones de euros y donde llegaron más de 25 jugadores y el técnico, Mauricio Pochettino, Chelsea sigue sin salir de la mala racha que los posiciona en el puesto 11 de la Premier League.



El cuadro Blue cayó este domingo con Wolverhampton en Stamford Bridge y sumó su segunda derrota consecutiva en Premier y su décima en lo que va de la competencia.



Pues bien, tras la derrota en casa, Pocchetino señaló a su plantilla de los malos resultados y también se criticó así mismo por no poder sacar buenos resultados.

"Creo que no somos lo suficientemente buenos. Todos. En este momento esa es la realidad. Yo incluido. Lo que hemos enseñado hoy es que no somos lo suficientemente buenos. No hemos manejado esta situación como deberíamos. No quiero venir aquí y decir que soy el mejor, porque en estos momentos no estamos a la altura de la historia del club. Aun así, no nos rendiremos", dijo en rueda de prensa.



Por su parte, mencionó que Chelsea por mala fortuna o por otras razones debería estar más arriba.



"La percepción es que Chelsea debería estar en una posición diferente, pero, por diferentes circunstancias, no lo estamos. Una es porque quizás no seamos lo suficientemente buenos. Entender a los aficionados es muy importante. Lo siento, estamos decepcionados como ellos, pero hasta el final tenemos que luchar juntos", concluyó.