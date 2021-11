¿En periodo de prueba? Manchester United confirma a jefe de Cristiano

El Manchester United es un caso curioso: demoró para licenciar a Ole Gunnar Solksjaer y ahora confirma, con todo el rigor del mundo, a un entrenador interino.

Así, tal cual. El alemán Ralf Rangnick llega al club hasta el final de la presente temporada en una especie de periodo de prueba que le permitirá al club ganar tiempo y apostar a lo seguro.



Y ojo al detalle: en un comunicado, el club dijo que, pase lo que pase, el técnico seguirá vinculado al club en calidad de consultor durante los dos siguientes años. Es decir, si da resultados en la raya, se quedará; pero si no, igual se mantendrá dos años en una tarea más de asesoría. Dice el club que el nuevo DT, en todo caso, está "sujeto a los requisitos para un visado de trabajo".



Rangnick, de 63 años, sustituye en el cargo a Michael Carrick, quien asumió tras la destitución de Solksjaer, quien ha recibido buenos comentarios de parte de sus dirigidos y estará , en todo caso, al frente del equipo hasta que el alemán logre su visa, un trámite que ahora es muy complejo en Reino Unido por cuenta del Brexit.



El ahora ex director deportivo del Lokomotiv de Moscú se mostró ilusionado de llegar al cargo... al que aún no llega: "la plantilla está llena de talento y tiene un gran equilibrio entre juventud y experiencia. Todos mis esfuerzos en los próximos seis meses irán a ayudar a que estos jugadores desplieguen su potencial, individual y, más importante, como equipo", dijo Rangnick en el comunicado.



El director de fútbol del United. John Murtough, Rangnick, se declaró igualmente optimista: "uno de los entrenadores más respetados e innovadores del fútbol europeo", y de ahí que fuese su "candidato número uno como técnico interino". Habrá que ver cómo responden Cristiano Ronaldo y las estrellas del camerino a esta confirmación y si respaldan con resultados al nuevo jefe.