No van a culpar a Lucho: Manchester United, bestia negra de Liverpool

Manchester United arruinó lo que hasta aquí era una temporada impecable de Liverpool, con el título de la EFL Cup, la clasificación cómoda a los cuartos de final de la Europa League y la fuerza para aguantar en la pelea por la punta de la Premier League.

La carrera se cortó en Old Trafford pero no por falta de esfuerzo: el partidazo que se jugó contra Manchester United acabó 4-3 y frustró un esfuerzo descomunal, con un intenso tiempo extra en el que se definió la clasificación a la semifinal.



Para Luis Díaz no fue un juego de mucho lucimiento, pues tuvo un intenso trabajo de sacrificio que medios como Liverpool Echo describirían así: "Fue el atacante más peligroso del Liverpool durante la primera parte, provocó una buena parada de Onana. Siguió corriendo hasta que ya no pudo más. Notable". Con 7 puntos lo calificaría el diario, mientras que Sofascore le dio un 7,8 de puntaje, destacando su trabajo y el de los suramericanos Alexis Ma Allister y Darwin Núñez.

"Todo el que haya visto el partido ha visto dos equipos que entendieron la importancia de la ocasión y de la competencia. Intentamos absolutamente todo", lamentaba Klopp. Y tenía razón.



Y el dato que confirma esa afirmación del alemán es contundente: "No se veían 7 goles en un United-Liverpool disputado en Old Trafford desde el 21 de noviembre de 1936", según el estadígrafo Místerchip.



¿Entonces por qué perdieron? Porque, infortunadamente, el United ha sido la bestia negra del Liverpool en esta competencia.



Según los datos del español, el Manchester United ha sacado de carrera a los 'reds' en diez de sus últimos 12 duelos de FA Cup, un dato absolutamente demoledor sobre el dominio de los 'devils', más allá de la situación que enfrenten ambos en la Premier League, en la que el colíder le lleva 17 puntos al equipo de ten Hag.



Y se pone peor si se revisa el escenario donde se produjo esta nueva derrota: en Old Trafford, el Liverpool no gana un partido de FA Cup "desde hace 103 años, el 1-2 del 12 de enero de 1921", según la fuente.



Así que vayan descartando culpar al colombiano Díaz por esta eliminación, no fue su falta de gol la causa, ni mucho menos, pues aún las versiones históricas más destacadas del equipo de Anfield han palidecido frente a este rival y este escenario de esta debacle. Queda mucho por disputar y los premios gordos de la Europa League y la Premier, esa que lo maquillaría todo al final de la temporada.