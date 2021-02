¿Y si se va Cavani? Riesgo de Manchester United con su fichaje estelar

¡Cómo no van a estar contentos! Edinson Cavani llegó gratis, se adaptó de inmediato y ya lleva 7 goles en 21 partidos.

Manchester United se ganó la lotería casi sin comprarla pero ahora tiene una preocupación: en cuatro meses terminará el contrato con el uruguayo y es momento de activar las cláusulas si no quiere quedarse sin el 'premio gordo'.



La buena noticia para los 'Red Devils' es que tienen la opción de activar extensiones de un año con Cavani y también con Juan Mata si ellos así lo desean. La fórmula ya se usó en el pasado cuando se prolongaron automáticamente las estadías de Paul Pogba y Jesse Lingard.



Cavani es el caso más urgente: los directivos todavía no inician las negociaciones, según el diario The Sun, pues consideran, antes que nada, la edad y la necesidad de rejuvenecer la plantilla.



El uruguayo ha hecho méritos de sobra y el técnico Ole Gunnar Solskjaer está encantado de tenerlo: "por el momento, parece que le quedan algunos años. Así que no diría nada más. Ha tenido un gran impacto cuando ha venido aquí".



Así que ahora hay que correr si no quieren perderlo... aunque también esperar hasta el último día, cuando lo ficharon, parece una buena alternativa.