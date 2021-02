¡Que sí fue gratis! James, entre las mejores transferencias sin plata

'No está muerto quien pelea", dice el dicho, tan colombiano como James David Rodríguez, quien de nuevo llama la atención de la prensa británica, ahora no solo por sus presentaciones sino por la manera como llegó a Everton.

"Ha cambiado completamente su carrera desde que se mudó a Inglaterra y ahora podría ser considerado uno de los mejores traspasos gratuitos en la historia de la Premier League", dijo en las últimas horas el diario The Sun, al incluirlo en la lista de los mejores siete traspasos que no involucraron dinero.



El medio recuerda que Marcel Brands, director deportivo, explicó en una junta financiera cómo llegaron los fichajes que pidió Carlo Anelotti en el último verano: "contratamos seis nuevos jugadores. Tres en una transferencia permanente: Allan, Doucouré y Godfrey. Uno gratis: James".



De esta manera, celebra que después de verlo luchar sin éxito en Real Madrid e inclusive Bayern Munich, muchos pensaron que estaba acabado, pero el Everton llegó para despertar su talento y reivindicar su pelea personal por no dejar morir la figura del creativo.



"Es un número 10 tradicional, incluso Rodríguez admitió que su posición estaba desapareciendo en el juego moderno. Pero desde que se mudó al Everton, en lo que ahora se ha confirmado como una transferencia gratuita, la estrella de la Copa del Mundo de 2014 ha demostrado que todavía tiene muchos años buenos por delante", describió The Sun.



Rescata, por supuesto, sus 5 goles y 3 asistencias, el último en el empate 3-3 de Everton contra Manchester United en Old Trafford, y lo comparan con otras figuras que, por distintas razones, aterrizaron en la Premier sin pagar un peso.



En el grupo están Zlatan Ibrahimovic, del PSG al Manchester United de Mourinho en 2016; James Milner, del Manchester City al Liverpool en 2015; Michael Ballack, de Bayern Munich a Chelsea en 2006; Jay Jay Okocha, de PSG a Bolton en 2002; Sol Campbell, de Tottenham a Arsenal en 2001 y Gary McAllister, de Coventry a Liverpool en 2000.