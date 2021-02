Queja formal a Facebook y Twitter desde el fútbol inglés por racismo

Varias instituciones del fútbol en Inglaterra han recriminado a Twitter y Facebook su falta de acciones ante los abusos en forma de mensajes racistas o discriminatorios de los que son objeto los futbolistas en estas redes sociales.

En una carta enviada a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y a Jack Dorsey, fundador de Twitter, han indicado que "la realidad es que en estas plataformas sigue habiendo abuso". "Vuestra falta de acciones ha creado la tendencia de que las personas que insultan están por encima del bien y del mal. El incansable flujo de mensajes racistas y discriminatorios se retroalimenta.



Cuando más lo permiten Twitter, Facebook e Instagram, más normal se vuelve", dijeron en la carta firmada por la Premier League, la FA, el

fútbol femenino, el colegio de árbitros, la asociación de entrenadores y la organización Kick It Out.



En las últimas semanas varios futbolistas han recibido insultos racistas a través de redes sociales, una práctica que se ha vuelto habitual cada vez que un jugador comete un error. Los jugadores del Manchester United, Axel Tuanzebe y Anthony Martial; Anthony Rudiger, del Chelsea, y Yan Dhanda, del Swansea City, son algunos de los ejemplos de deportistas que en los últimos días se han visto sometidos a estas vejaciones.



"Los objetivos de los insultos deberían tener algún tipo de protección básica y pedimos que aceptéis vuestras responsabilidades para prevenir que esta práctica aparezca en vuestras plataformas", dicen las asociaciones.



Entre las acciones que piden a las redes sociales, abogan por filtrar y bloquear mensajes antes de que se puedan enviar si contienen material racista, utilizar medidas más "robustas" para eliminar mensajes racistas, un sistema de verificación para que la policía pueda identificar a los agresores, que los reincidentes no puedan abrirse cuentas nuevas y que estas plataformas ayuden a las autoridades a la hora de identificar a los agresores.