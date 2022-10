David De Gea y el impresionante récord con el Manchester United

David de Gea, que este domingo cumplió 500 partidos con el Manchester United, aseguró que en el equipo inglés ha crecido "como persona y como futbolista" y que se encuentra en el mejor momento de su carrera.



De Gea llegó a 500 partidos con el United y fue homenajeado en Old Trafford, junto al delantero Cristiano Ronaldo, que alcanzó la semana pasada los 700 goles como profesional.

"Esto es algo muy especial para mí. Me siento realmente feliz y orgulloso de formar parte de este equipo, de su historia y de poder seguir contribuyendo con mi trabajo cada día. Desde mi llegada en 2011, aquí he crecido como futbolista y como persona", apuntó De Gea, al que Alex Ferguson entregó una placa conmemorativa.





"Cada deportista tiene su propia evolución a lo largo de su trayectoria y, en mi caso, siento que me encuentro en el momento óptimo de madurez y de experiencia. En el campo, esto se traduce en autoconfianza y en saber afrontar las situaciones más complejas", manifestó el español.



EFE