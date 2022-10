Agitada semana para los colombianos en el exterior: agéndese desde ya

Con Luis Díaz, Yerry Mina y otros más lesionados, y con el receso en ligas como la de Arabia Saudita donde militan David Ospina y Gustavo Cuéllar, que volverá hasta mediados de diciembre, conozca en detalle cuáles serán los colombianos que tendrán actividad a mitad de semana. Lo que hay es agenda para que se programe.



Liga de España y Premier League disputarán algunos partidos, pero también habrá acción en Copas de Italia, Alemania y Rusia, así como las semifinales en Liga de México y la MLS.

Martes, 18 de octubre



11:00 am | STK vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Copa de Alemania



1:45 pm | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs Westerlo

Liga de Bélgica



2:00 pm | Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



Miércoles, 19 de octubre



8:00 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Brescia

Copa Italia



10:00 am | FC Nizhni vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Copa de Rusia



12:30 pm | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Torpedo

Copa de Rusia



1:30 pm | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Southampton

Premier League



1:45 pm | Blackpool vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



1:45 pm | Stuttgart (Juan José Perea) vs Arminia

Copa de Alemania



1:45 pm | Brujas (Éder A. Balanta) vs STVV

Liga de Bélgica



2:00 pm | Elche (Helibelton Palacios) vs Real Madrid

Liga de España



2:00 pm | Millwall vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



2:15 pm | Manchester United vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



2:15 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Dundee

Liga de Escocia



3:00 pm | Gimnasia vs Boca Juniors (Frank Fabra)

Liga de Argentina



7:30 pm | Talleres (Rafael Pérez/Diego Valoyes) vs Unión

Liga de Argentina



9:06 pm | Toluca (Andrés Mosquera/Brayan Angulo) vs América (Roger Martínez)

Liga de México - Semifinales



Jueves, 20 de octubre



11:00 am | Sampdoria (Jeison Murillo) vs Ascoli

Copa Italia



12:30 pm | Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra) vs Krylia

Copa de Rusia



2:00 pm | Barcelona vs Villarreal (Johan Mojica)

Liga de España



2:00 pm | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Cagliari

Copa Italia



2:15 pm | Leicester vs Leeds (Luis Sinisterra)

Premier League



6:00 pm | Sao Paulo (Andrés Colorado) vs Coritiba

Brasileirao



9:00 pm | LA FC (Cristian Arango/Jesús Murillo/Eddie Segura) vs LA Galaxy

MLS - Semifinales



9:06 pm | Pachuca (Óscar Murillo/Marino Hinestroza/Avilés Hurtado) vs Monterrey (Stefan Medina)

Liga de México - Semifinales



Viernes, 21 de octubre



1:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Empoli

Serie A



2:15 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Benfica

Liga de Portugal