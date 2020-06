Arsenal de ensueño: XI que pudo armar Wenger con cracks que no fichó

La Premier League se avecina tras más de dos meses de ausencia, a raíz del coronavirus, y los hinchas del fútbol añora el regreso oficial de la competición más importante del mundo. Justamente Arsenal jugará el día de reapertura, 17 de junio, frente a nada más y nada menos que el Manchester CIty de Pep Guardiola.



Por lo anterior, acá le traemos el equipo de estrellas que tendría hoy el club londinense, si Arsène Wenger se hubiese decidido a ficharlas cuando apenas daban sus primeros pasos como futbolistas profesionales.

Arquero:



Gianluigi Buffón aseguró que en 1998, cuando tenía 20 años, se reunió con el estratega francés y este le ofreció la oportunidad de llegar al club.

Defensas centrales:



Gerard Piqué fue contactado en 2003 junto a Lionel Messi y Césc Fábregas, pero las conversaciones no llegaron a puerto. Por tal motivo terminó llegando el año siguiente a Manchester United.



Raphael Varane estuvo cerca de llegar al Arsenal en 2011, cuando apenas jugaba con el Racing Lens de Francia. Aunque Wenger intentó por todos los medios, el central terminó optando por el Real Madrid.



Vincent Kompany deslumbró muy joven con el Anderlcht y Arsenal quiso ficharle en 2008, pero su agente le impidió salir porque, según él, no estaba listo para dar el salto.

Mediocampistas:



Xabi Alonso estuvo cerca de los ‘Gunners’ en 2008, según reveló su compatriota Cesc Fábregas. Incluso el volante, previo a su llegada al Real Madrid, “imploró” llegar al Arsenal pero Wenger no dio el visto bueno.



Yaya Touré estuvo cerca de Emirates en 2003 cuando fue a realizar pruebas e incluso llegó a disputar un amistoso jugando como segunda punta. Wenger reconoció su talento pero aseguró que era difícil ubicarlo en el campo, motivo por el que lo dejó ir.



Jadon Sancho pudo llegar al Arsenal en 2017 por tan solo cuatro millones de libras, pero la directiva no actuó rápido y el Dortmund terminó contratándolo.



Paul Pogba recordó que en 2012, antes de partir a la Juventus, quiso llegar al Arsenal porque era fanático de Thierry Henry y los demás franceses. Pero Wenger no mostró interés alguno.

Delanteros:

Lionel Messi fue contactado en 2003 junto a Piqué y Fábregas. Desafortunadamente para los londinenses, Leo estaba enfocado al 100% en el conjunto blaugrana.



Cristiano Ronaldo estuvo a nada de llegar a Emirates, según Wenger. En 2003 Arsenal ofreció 4.5 millones de libras pero llegó el United ofreciendo 12 y hasta ahí llegaron las coversaciones.



Zlatan Ibrahimovic rechazó al Arsenal en 2001, antes de llegar al Ajax, porque Wenger le pidió hacer pruebas y este se negó argumentando: “Me coges o no, no estoy para perder el tiempo”.