Kane pone entre la espada y la pared al Tottenham: dos clubes atentos

La temporada 2020/2021 del Tottenham no ha sido buena, de hecho, para muchos críticos es un rotundo fracaso. Eliminados de la Europa League, el equipo londinense se juega todas sus cartas en las últimas fechas de la Premier League con el objetivo de 'salvar' la campaña y clasificar a alguna competencia internacional.

Producto de esa mala temporada que comenzó con José Mourinho y que terminó bajo el mando de Ryan Mason, en Inglaterra ya se habla de las posibles salidas de los Spurs, teniendo en cuenta la nómina de lujo que tiene, sumado al bajo rendimiento y que la clasificación a la Champions League está muy lejos. En este sentido, la Europa League parece la mejor opción. Sin embargo, no todos los integrantes del plantel estarían contentos con ese 'logro'.



Según informó el medio The Sun, uno de los jugadores que puede salir del equipo es Harry Kane, goleador y capitán de la institución, quien es el goleador de la Premier y no le hacen falta pretendientes.



Tal y como aseguró el medio, Kane le pedirá a Daniel Levy, dueño del Tottenham, que escuche ofertas por él, ya que el objetivo de la Champions está muy lejos y esa competencia es uno de los propósitos del artillero para la siguiente temporada.



Ante la situación, el rotativo comunicó que los equipos de Manchester estarían tras los pasos del '10' Spur, pues tanto el City como el United esperan quedarse con los servicios del delantero inglés, que busca ganar títulos en la siguiente campaña. Actualmente, según Transfermarkt, Kane está valorado en 120 millones de euros. ¡A meterse las manos al bolsillo!