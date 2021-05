Cinco razones para creer que Atalanta hará historia en la Serie A

Atalanta de Bérgamo está a tres partidos de marcar la campaña más importante de toda su historia en el fútbol italiano. La ilusión la ha hecho posible Gian Piero Gasperini, quien armó y dirige un plantel competitivo, atrevido, soñador y con un par de perlas colombianas en ataque: Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.



A falta de tres jornadas, Atalanta es segundo, detrás de Inter de Milán, que ya se consagró campeón de la temporada 2020/2021. Ese puesto es lo más alto que puede aspirar, y sería la mejor posición en su historia, pues ha sido tercero en las dos últimas campañas: 2018/2019 y 2019/2020.



Con 72 puntos, el equipo de Duván y Luis Fernando comparte puntaje con AC Milan, y está dos por encima de Napoli (70) y a tres de Juventus (69).



Estas son las cinco razones para que Atalanta se ilusione con terminar segundo:



1- Es el equipo con más goles de la Serie A. Tiene 84 tantos, cinco más que Inter (79), seis más que Napoli (78) y 17 goles más que Juventus (67).



2- Es, además de Napoli, el único de los aspirantes al segundo lugar que le quedan dos partidos de local (Benevento y Milan) y uno solo de visitante (Genoa).



3- Juventus es el equipo en peor momento anímico, y tiene la angustia de no estar en puestos a la próxima Champions. Además, en la penúltima fecha enfrenta al campeón Inter.



4- Aunque Cristiano Ronaldo (27) es el goleador, y Romelu Lukaku tiene los mismos 21 goles de Luis Fernando Muriel, el colombiano está con mejor remate de la temporada. Lukaku no ha marcado en los últimos 5 juegos; CR7 ha anotado dos veces en los mismos partidos; mientras que Muriel lleva tres en ese mismo lapso.



5- AC Milan enfrenta a dos equipos tradicionales que quieren salvar su imagen y no descender: Torino y Cagliari. Atalanta enfrenta a Benevento, que también lucha por la permanencia, pero es, de los clubes que todavía no han descendido, el que más goles ha recibido.