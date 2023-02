¿Liverpool en venta? Respuesta tajante ante el interés por el club

John Henry, dueño del Liverpool, insistió en que el equipo no está en venta, pero que sí están explorando nuevas oportunidades de inversión.

En una entrevista con el Boston Journal, el propietario remarcó que el conjunto de Anfield no está a la venta, pero que sí se encuentran en conversaciones para atraer nuevos inversores. "¿Vamos a vender el Liverpool? No. ¿Estamos hablando con algunos inversores? Sí. ¿Ocurrirá eso en algún momento? Creo que sí, pero no será una venta", dijo Henry, desmarcando así al Liverpool de un caso como el del Manchester United, que el pasado viernes terminó la ronda de candidaturas para la venta del club.



Henry, dueño del grupo Fenway Sports Group (FSG), compró el Liverpool en 2010 por unos 350 millones de euros. La apertura del Liverpool a recibir inversiones externas surge para intentar mantener la competitividad deportiva en un momento en el que el resto de grandes equipos de la Premier League poseen un músculo financiero superior al de los 'Reds', que han destacado en los últimos años por un gasto mucho más moderado que el de sus competidores.



EFE