¡Liverpool campeón de FA Cup! ¡Segunda corona para Díaz! ¡Locura roja!

¡Liverpool es campeón de la FA Cup! Segunda final que le gana a Chelsea, segunda fiesta para el colombiano Luis Díaz, quien logra, en cuatro meses su segundo título en Inglaterra. ¿Qué más se puede pedir?

En el templo que es Wembley logró coronarse el equipo de Klopp tras el 0-0 en los 120 minutos y la intensa definición desde los 11 pasos. ¡Campeón Liverpool! ¡Campeón Díaz! ¡Otra vez!



En el turno de Chelsea, Alonso marcó, Azpilicueta lo estrelló en el palo, convirtió James a su turno, Barkley cobró impecable, Jorginho hizo bien su trabajo y a esperar. Por Liverpool anotó Milner, igual que Thiago, Firmino con tensión también festejó, Alexander-Arnold no falló y Mané tuvo el cobro definitivo pero su compatriota Mendy se lo atajó.



Y otra vez se equilibraba todo, como en la final de la Carabao Cup, cuando se cobraron 12 penaltis. Al turno fue Ziyech y cobró cruzado y se adelantó Chelsea, mientras por Liverpool cobró aún mejor Jota. Turno para Mount, cuyo cobro tapó de un manotazo Alisson Becker





Los primeros eran minutos de estudio hasta que a Díaz por fin le cayó un balón profundo que alcanzó a meter al área -un poco como centro y otro como intento bloqueado- pero Thiago no logró llegar a interceptar la pelota apenas por centímetros.



Volvía el colombiano con otro centro que no alcanzó a Salah y entonces la primera clara del juego, de quién sino del colombiano: hermoso pase profundo, mano a mano con el portero y con los pies le rechazó el francés el que tendría que haber sido gol.



Pero se acomodó de a poco Chelsea, empezó a controlar el medio campo y tuvo su primera clara opción a los 22, un gran centro al que le dio demasiado efecto Pulisic, cuando ya parecía vencido Alisson Becker.



Y salvó Alisson Becker a los 27 e el mano a mano con Alonso, con gran cuota de Keita, quien nunca estuvo a tiempo en la marca. Y se golpeó el arquero... y Liverpool encendía alarmas por él y por Mohamed Salah, quien a los 31 pedía asistencia médica y era Jota quien tomaba su lugar. ¿Qué tan grave será la baja del hombre clave? Esa es la gran preocupación a dos semanas de la final de la Champions League.



Hay que decir que si de alertas se hablaba ya la de Klopp se había encendido al ver que, a esa altura, ya su equipo había perdido pelota e intención. Suerte que se engolosinaba Lukaku primero y metía un tiro elevado después, mientras el partido se planchaba un poco, hasta que por fin entró un centro profundo a Jota, cuyo toque se fue muy elevado.



Y para el complemento parecía que acusaba cansancio el equipo de Klopp mientras el de Tuchel lucía mucho más fuete. Las únicas excepciones eran las opciones de Díaz, con su tremendo remate a los 51 minutos que pasó peligrosamente cerca del poste, mismo destino del intento de Jota a los 60.



Pero se animaban y manoteaban los de rojo pidiendo al público su apoyo, y se acercaban con un par de tiros de esquina y algún remate de Keita. Pulisic tenía la mejor opción para Chelsea, agazapado y siempre peligroso pero le respondía Díaz, a los 68, con un remate potente que apuntaba al ángulo pero se iba apenas afuera.



Entonces tembló en el arco de Mendy: estrelló en el palo derecho su remate Díaz, a los 82, tras gran pase de Mané, y otra vez Robertson, un minuto después, en otro intento que pegó en el palo izquierdo. ¡Tendría que haber sido gol!

Así como cuando quiso picarla a la salida de Mendy pero se fue apenas besando el palo, otra vez a centímetros de meterse al arco, lo que habría sido casi heroico. Así y todo, se fueron al alargue, otra vez, como en la Carabao Cup.



En esos 30 minutos sorpresivamente salió Van Dijk -posibles problemas físicos- por Matip, se fueron Díaz por Firmino, Robertson por Tsimikas, y en Chelsea llegaron Azpilicueta, Loftus-Chek y Ziyech. Pura rotación en un alargue que básicamente sobró.



Los penaltis sentenciaron una rivalidad asombrosamente equilibrada y la fiesta fue para Liverpool en Wembley. Y ahí, cómo no, ayudó a escribir la historia un colombiano.