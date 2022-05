Liverpool vs Chelsea EN VIVO: siga la final de FA Cup con Luis Díaz

Min 48. ¡El que la pasa mal ahora es Liverpool! Chelsea salió dispuesto a arrollar y a través de Alonso, de tiro libre, exigió a Alisson.



Min 47. ¡Se salvó Liverpool! Lo intentaron los 'Blues' con Pulisic y salvó el arquero Alisson, tras una segunda acción clara de gol.



Min 46. Liverpool se desentiende pensando en un fuera de juego y por poco llega el primero del Chelsea. Marcos Alonso estuvo cerca.



¡Se inició el segundo tiempo en Wembley!

¡Finalizó el primer tiempo en Londres! 0-0 el marcador.



Min 45+1. Lukaku alcanzó a inquietar a Alisson. Remate que se fue sobre el travesaño. ¡Estuvo cerca!



Min 44. Liverpool se animó y volvió a generar una acción por banda izquierda, por donde apareció Jota. ¡Se lo perdió!



Min 39. Nuevo intento del Chelsea. Lukaku intentó en el área, pero ya sin perfil, quiso apoyarse en un compañero, la pelota fue rechazada por la defensa. 0-0.



Min 33. Cambio obligado en Liverpool. Salah se fue lesionado, ingresó Diogo Jota.



Min 32. ¡Se encienden las alarmas en el Liverpool! Mohamed Salah preocupa por lesión.



Min 28. ¡Monumental respuesta de Alisson! Remate a 'quemarropa' de Marcos Alonso que el arquero salvó para mantener el 0-0.



Min 23. ¡Qué cerca pasó por el palo de Alisson! Aproximación desde la derecha, después de un robo de balón y Pulisic buscó el primero.



Min 20. Chelsea trata de bajarle ritmo al partido, en el que Liverpool está montando, lanzándose al piso con el más mínimo roce.



Min 17. Falta de Thiago sobre Kovacic y se cobró un tiro libre, cerca al área, desde costado derecho. Pelota que terminó en poder de Alisson, sin complicaciones.



Min 16. Por primera vez consigue acercarse Chelsea al arco de Alisson. Remate que pasó por un costado del palo derecho del arquero.



Min 13. ¡Qué mal la pasa Chelsea! Liverpool es claramente superior y está haciendo una fiesta en campo rival. Pase para Díaz, quien volvió a intentarlo desde la izquierda. Otro mano a mano que consigue Mendy.



Min 11. Chelsea no ha conseguido un solo tiro al arco. No llega al último cuarto de cancha; Liverpool le cierra los espacios.



Min 9. Gran pase para Díaz y el colombiano se decide a rematar al primer palo, pero Mendy evitó el gol tras el achique y la ayuda del defensa que lo sacó de la línea.



Min 8. ¡Luis Díaz los trae locos! Nuevo centro desde la izquierda que pudo terminar en gol. ¡Se salvó Chelsea!



Min 7. Tiro de esquina que ejecuta Mohamed Salah y la desvía Lukaku sobre el corazón del área.



Min 6. Se detiene el partido por unos segundos. Jorginho salió mal librado en un choque. La pelota se fue al córner.



Min 4. ¡Qué cerca estuvo Liverpool! Gran acción colectiva que comenzó en una mala salida de Mendy. Luis Díaz metió un centro desde la izquierda que por poco conecta Thiago.



Min 2. Liverpool espera al Chelsea y lo intenta con salida por bandas, principalmente con Trent Alexander-Arnold.



¡Rueda la pelota en la final de FA Cup!



10:42 am - Bandera de Ucrania con el mensaje "Paz". Los equipos se integran para una fotografía antes de iniciar el encuentro.



10:40 am - Actos de protocolo en Wembley.



9:45 am - Chelsea confirmó su alineación titular para la final de FA Cup en Wembley.



9:30 am - Liverpool hizo oficial su once titular y el colombiano Luis Díaz está incluido, en un equipo de lujo con el que buscarán ganar la FA Cup, la cual no celebran desde la temporada 2005/06. Chelsea todavía no informa su alineación.



En Wembley, a partir de las 10:45 am (hora colombiana), empezará a rodar el balón en la final de FA Cup, a la que llegan Liverpool y Chelsea, tras eliminar a Manchester City y Crystal Palace, respectivamente. Partido con mucho picante, pues hace dos y medio se enfrentaron por la Copa de la Liga que ganaron los 'Reds' en una infartante definición de penaltis.

Alineaciones confirmadas en Liverpool y Chelsea