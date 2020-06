Y un día, luego de 30 años, se acabó la espera: ¡Liverpool es campeón!

De otra manera que no podía ser... ¡Liverpool gritó campeón luego de 30 años sin ganar una Premier League! El conjunto de Anfield por fin volvió a levantar el trofeo y se coronó campeón anticipadamente luego de la victoria de Chelsea por 2-1 sobre Manchester City.



El conjunto de Londres ganó por 2-1 con goles de Pulisic y Willian. En el club de Mánchester marcó un golazo de tiro libre Kevin de Bruyne, pero no alcanzó para mantenerse en la pelea por la Premier League.

Al minuto 36 empezó la alegría para los hinchas de Liverpool, pues Mendy tuvo un grosero error en la mitad del campo y le dejó el esférico a Pulisic, quien no desaprovechó y marcó el primer gol. Hubo gritos en toda Inglaterra tras la anotación.



Sin embargo, en el segundo tiempo empezó el suspenso. Kevin De Bruyne marcó un soberbio golazo de tiro libre y empató el partido, complicando el título de Liverpool. Dos minutos después, Sterling tuvo una inmejorable opción de marcar, pero el balón se estrelló en el palo y Chelsea se volvió a salvar.



78 minutos de juego y el equipo de Klopp, como sus hinchas, eran un mar de nervios y de ansiedad tras el partido. Con el 1-1 había posibilidad, pero Manchester City seguía aproximándose y Kepa, portero de Chelsea, salvaba cada vez más al club.



Sin embargo, llegó un imponente desborde de Willian, quien mandó un pase cruzado dentro del área y en un par de rebotes casi en la línea del arco de Henderson, Fernandinho metió la mano para sacar el esférico. El VAR actuó y hubo penal.



Tal vez haya sido el penal más largo, el partido más disputado, el juego más difícil y el encuentro con más de 90 mil minutos para los hinchas del Liverpool; Willian cogió el esférico y marcó. 2-1 para Chelsea y Liverpool era un carnaval, que no se pudo disfrutar como era por la pandemia del covid-19.



Finalmente el juego terminó y Liverpool volvió a gritar campeón luego de 30 años sin serlo en la Premier League. Y sí, vienen de ganar la Champions League, y sí, son uno de los equipos que más trofeos tienen en el mundo, pero no había un solo día en que los hinchas no pensaran en volver a levantar la Premier League y por fin, tras 30 años se dio. El último título en primera división fue en 1990.



Liverpool quedó en esta fecha, la 31, con 86 puntos a falta de 7 jornadas y puede llegar a 107 unidades si gana los encuentros que le quedan. ¡Liverpool volvió luego de 30 años!