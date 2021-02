Regañados y avisados están: Everton debe ganar o ganar frente al Leeds

Tras exigirle “actitud y un espíritu diferente” a sus dirigidos en rueda de prensa, Carlo Ancelotti espera un resultado positivo este miércoles en su visita al Leeds United de Marcelo Bielsa.

​

Los ‘toffees’ vienen de perder en casa frente al Newcastle y por esta razón deberán ganar a como dé lugar en Elland Road. No existe otra opción.

En cuanto a las novedades para el partido que iniciará a las 2:30 p.m. (hora en Colombia), Everton tendrá tres bajas confirmadas, dos de ellas sumamente importantes.



El arquero titular Jordan Pickford sufrió un problema físico la jornada anterior y no podrá jugar este miércoles, al igual que Allan, centrocampista brasileño, pues no se ha recuperado al 100%. El otro que no podrá estar será Jean-Philippe Gbamin.



En cuanto a las novedades, el volante Fabian Delph se recuperó por completo y podrá ser tenido en cuenta. Por su parte, Joshua King, flamante contratación del club, tendrá que sumar entrenamientos para debutar con el primer equipo.

​

​Respecto a la vereda de enfrente, la situación está complicada. Están en duda tanto Raphinha como el goleador Patrick Bamford por inconvenientes físicos. A esto se le suman las bajas confirmadas del colombo-inglés Ian Poveda y el español Rodrigo.

​

​En rueda de prensa, el ‘Loco’ no escatimó en elogios hacia su rival: “Es un equipo con jugadores muy grandes, muy buenos jugadores y buen comportamiento... Como dije, creo que es uno de los protagonistas de la liga y su forma de jugar es muy creativa y muy buena”.



El más reciente duelo entre ambos equipos ocurrió en la décima jornada del certamen actual. Aquel 28 de noviembre, Everton cayó en casa por la mínima diferencia con anotación de, justamente, Raphinha.

​

​Actualmente los de Ancelotti suman 33 unidades en 19 partidos disputados, teniendo así un balance de 2C, 2D y 1E en sus últimos cinco partidos. Rendimiento parecido a los de Bielsa que son decimosegundos con 29 puntos en 20 duelos jugados, teniendo 3V y 2D en sus más recientes presentaciones.





Alineaciones probables



Leeds United: Meslier; Ayling, Struijk, Cooper, Alioski; Phillips; Costa, Dallas, Klich, Harrison; Bamford.

DT: Marcelo Bielsa.



Everton: Olsen; Holgate, Mina, Keane, Godfrey; Doucoure, Gomes, Sigurdsson; Richarlison, James, Calvert-Lewin

DT: Carlo Ancelotti.



Estadio: Elland Road.

Hora: 2:30 p.m.

Canal: ESPN 2.