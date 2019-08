La situación que podría desencadenar en la salida de Pogba del United

El penal errado por Paul Pogba frente a Wolverhampton fue la gota que rebozó el vaso de los hinchas de Manchester United, quienes molestos con el francés incendiaron sus redes sociales con todo tipo de críticas hacia el futbolista por su actuación, sin embargo, muchas de ellas salieron de lo deportivo y atacaron personalmente al jugador con insultos racistas que nada tienen que ver con lo sucedido.



La situación motivó la reacción inmediata del club de Old Trafford y de todos sus futbolistas, quienes además de apoyar a Pogba en el difícil momento, dejaron en claro su repudio hacia este tipo de acciones, las cuales se tornan cada vez más comunes en Europa y la Uefa está intentando acabar y sancionar de la manera más dura posible.



“Todos en Manchester United estamos en contra del abuso racial que Paul Pogba sufrió la noche del lunes y condenamos estos hechos totalmente. Los sujetos que muestran este tipo de comportamientos no representan los valores de nuestro gran club y muestra de esto es la gran cantidad de personas que condenaron estos hechos a través de las redes sociales también”, aseguró el equipo a través de un comunicado.



El mismo, continúa: “Manchester United no tolerará ninguna forma de racismo o discriminación y con base en ello trabajaremos para seguir fomentando la iniciativa #AllRedAllEqual (Todos rojos, todos iguales). Trabajaremos para identificar a los responsables de esto y tomaremos las medidas más fuertes posibles para estos casos. Esperamos que las compañías de redes sociales nos apoyen en este caso”.



Vale la pena destacar que los compañeros de Pogba, como Anthony Martial, Marcus Rashford y Harry Maguire, entre otros, también usaron sus cuentas de redes sociales para manifestarse al respecto.



El hecho tiene muy afectado al futbolista y podría ser el encargado de poner fin a su estancia en Manchester United, club que más allá de darle todo el respaldo, no atraviesa un buen momento y estos hechos lo demuestran.