El equipo que era de la segunda división y atormenta al United

Manchester United dejó escapar una gran oportunidad de quedarse en la parte alta de la tabla y comandar la Premier League desde el inicio. Pero no fue suerte o casualidad, pues su rival fue el Wolverhampton, equipo que regresó hace un año a la primera división luego de seis años en la 'B'.



No suena que sea problema para un gigante de Inglaterra como los diablos rojos, pero desde que los Wolves llegaron de nuevo a la Premier, no le han podido ganar.

En la Premier de la temporada pasada empataron por 1-1 y el segundo partido Manchester perdió por 2-1. En FA Cup ocurrió la misma historia, pues el Wolverhampton derrotó por 2-1 al United.



Ahora, el cuarto partido se dio este lunes en la Premier League, pero no se sacaron diferencias y el equipo de Mánchester sigue sin poder ganarle al club que recién ascendió.