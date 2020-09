José Mourinho va de pelea en pelea: dardo al City, Guardiola y Messi

José Mourinho tiene una habilidad única para protagonizar polémica tras polémica. Después del revuelo que se formó por su discusión con Danny Rose, el portugués lanzó varias indirectas al Manchester City, Pep Guardiola y Lionel Messi.



Recordemos que el astro argentino estuvo a nada de fichar por el City y reunirse así con Pep, pero finalmente Barcelona logró retenerlo por, al menos, una temporada más.

En medio de una entrevista con ‘JOE’, le preguntaron a Mourinho si existía la posibilidad de que Tottenham pudiera contratar a Messi y este muy fiel a su estilo expresó: “En Tottenham respetamos el Fair Play financiero. Él (Messi) sólo podría ir a un equipo que no respete el Fair Play financiero, así que no es el Tottenham, seguro”.



Así pues, ‘Mou’ apuntó indirectamente contra el equipo de Pep Guardiola, que justamente hace unos meses se salvó de una sanción (dos temporadas sin competiciones europeas) contra el Fair Play financiero.

Y como no podía desperdiciar el ‘papayazo’, criticó fuertemente al TAS (entidad que revocó la sanción al City: “Fue una decisión vergonzosa porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición”.