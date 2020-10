Ancelotti la tiene clara: así habló de James luego de su doblete

James Rodríguez firmó otra impresionante actuación en el partido entre Everton y Brighton y anotó doblete en la victoria 4-2 de su equipo.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, le preguntaron a Carlo Ancelotti por la presentación del colombiano y él destacó otra vez su calidad.

“Los jugadores con calidad no tienen problemas para adaptarse. La calidad está ahí porque el fútbol no es tan complicado. El terreno de juego es siempre el mismo, los contrarios siempre son 11, el balón es el mismo, la portería no se mueve. El fútbol es simple", dijo Ancelotti.

Y es que hasta el momento James ha callado a muchos críticos que no lo veían figurando en la Premier League por la intensidad con la que se juega en Inglaterra.

Ahora, James tendrá que viajar hasta Colombia para jugar con la Selección, mientras que Ancelotti preparará el partido contra Liverpool, que será el primero luego del parón por los partidos de selecciones.