En España e Inglaterra se rinden ante James por su doblete con Everton

James Rodríguez fue la gran figura de la victoria de Everton por 4-2 sobre Brighton. El colombiano anotó un doblete y tuvo una asistencia para su compañero Yerry Mina. Además fue escogido como el mejor jugador del partido.



Prensa de España, su anterior país con Real Madrid, lo llenó de elogios e incluso no se olvidó a Zinedine Zidane, quien no le dio la confianza necesaria para jugar en el equipo. Periodistas de 'El Chiringuito':

En 'Marca' de España, lo catalogaron como: "James, desencadenado". Este medio lo elogió y escribió maravillas sobre su partido: "James Rodríguez ha vuelto. Carlo Ancelotti ha recuperado la mejor versión del colombiano y en Goodison Park se felicitan por la llegada de una estrella que vuelve a brillar con luz propia (...) En la Premier, el ex madridista vuelve a sentirse importante y el Everton ya disfruta con su exhibiciones, que empiezan a convertirse en algo habitual".



Por otro lado, en Inglaterra, club donde juega Everton, también hubo 'eco' por la gran actualidad que tiene el colombiano con el equipo de Carlo Ancelotti.



'The Sun': "Los Toffees están desenfrenados con James Rodríguez, el fichaje del verano. Marcó un doblete con el equipo (...) Everton danza en la cima de Premier League".



'The Guardian': "Everton, una aplanadora con doblete de James Rodríguez (...) Anotó un doblete y lo hizo todo de nuevo".



'Daily Mail': "James es el factor sorpresa desde su llegada del Real Madrid.".