Recital de fútbol en Everton: magia y doblete de James Rodríguez

James Rodríguez no da espera, no pausa su fútbol, no se queda quieto... El colombiano es sensación por su juego y volvió a marcar con Everton.



El MVP del cuadro de Liverpool tuvo una asistencia para anotación de Yerry Mina. Además de esto, logró marcar su gol al minuto 51 tras un pase de Iwobi dentro del área.

El '10' de la Selección Colombia anotó su tercer tanto con la camiseta de los Toffees. Adicional, tuvo su tercer asistencia y su segundo partido en que marca gol y hace pasegol. Qué momento del atacante...



Como si fuera poco, anotó al minuto 51 de derecha para poner el segundo gol a su nombre y el tercero con la camiseta de los Toffees.