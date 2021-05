Ancelotti no quiere más lesiones en Everton: plan para cuidar a James

Una nueva lesión ha dejado a James Rodríguez por fuera de las canchas en Inglaterra. El volante colombiano se ha perdido 11 juegos en la temporada, debido a las constantes molestias físicas.



Sin embargo, para Carlo Ancelotti, DT de Everton, el balance del equipo con el colombiano ha sido bueno, y es por eso que desde ya visualiza la nueva campaña con el cucuteño en una mejor forma, teniendo en cuenta que James deberá ausentarse para disputar la Copa América con la Selección Colombia.

"Estábamos un poco, cómo puedo decir, no contentos por esto, pero creo que la temporada de James fue buena y en el futuro tenemos que trabajar más en la protección de él para cuidarlo más porque el hecho de que no jugara mucho nos afectó y la próxima temporada tenemos que mejorar y prevenir más cosas de este tipo"



"Tenemos que hacer un programa específico que estamos haciendo ahora mismo, en el último período, para evitar este tipo de problemas", precisó.



Ancelotti sabe que Rodríguez Rubio es fundamental en la Tricolor y es por eso que confía en un buen torneo del '10', para después regresar a Everton y ponerse al tanto de los objetivos para encaminar una nueva temporada.



"Tenemos que considerar que empezó muy bien esta temporada y luego empezó a viajar con la selección y perdió un poco su condición, tuvo problemas. Tiene que jugar la Copa América porque es importante para su selección, es importante para su país, así que tiene que jugar y cuidarse a sí mismo. Pero es profesional y lo hará bien en la Copa América, de eso no hay duda".



"Está muy emocionado de jugar este tipo de competición y este tipo de juego, sabe que la intensidad es muy alta, pero es capaz de manejar esto. La intensidad de la Premier League no es un problema individual de James, tenemos que gestionar la intensidad de la Premier League como equipo", dijo.

Regreso con Everton



A falta de tres partidos para que finalice la Premier League, 'Carletto' espera clasificar a competencias europeas, por ende, deberá ganar los duelos que le quedan, confiando en el desempeño de sus dirigidos.



El próximo partido de los toffees será el domingo 16 de mayo frente al Sheffield United, en el cual se espera que James Rodríguez pueda estar de regreso como inicialista. En Premier, James ha participado en 22 juegos, aportando 5 goles y 6 asistencias.