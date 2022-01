Alerta de desbandada en M. United: ¡hasta 11 jugadores quieren salir!

Aquellos que creían que Ole Gunnar Solskjaer ra la raíz de los problemas del Manchester United y que con el vanguardista alemán Ralf Rangnick volvería a sonreír Cristiano Ronaldo, ahora tendrán que armarse de paciencia.

La realidad del equipo, tras la derrota contra Wolverhampton (0-1), parece muy distinta, aunque para algunos sea una alarma exagerada: es el primer partido que pierde el nuevo DT después de seis juegos dirigidos (3 victorias, 2 empates).



En todo caso, los rumores se dispararon tras las agrias declaraciones de los propios futbolistas y las fisuras, que se habrían mantenido en secreto, ahora afloran.



Según el Daily Mirror hay una auténtica guerra interna en el vestuario que habría hecho que "hasta 11 futbolistas" hayan dejado saber que quieren irse del club. ¿Las razones? El nuevo DT, a quien critican por su poca conexión personal con los jugadores, por sus métodos de trabajo y sus planteamientos tácticos durante los encuentros y a quien señalan aquellos que con Solskjaer se sentían marginados y ahora están prácticamente borrados de la lista.



Según el diario The Mirror, citando una fuente anónima, "la atmósfera es realmente mala en el vestuario y parece que el equipo va a tener grandes problemas en el futuro". Se refiere a casos como el de Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly o Dean Henderson, quienes no cuentan para Rangnick.



Para completar el cuadro de caos, se hace eco también de las supuestas diferencias entre Cristiano Ronaldo y Harry Maguire, ventiladas por el exjugador y ahora analista Gary Neville. ¿Será el portugués uno de los que quiere irse? Esa es la gran duda y no son pocos los que aluden a que, desde su salida de Real Madrid, no ha logrado consolidarse en Juventus ni ahora en el United, a donde volvió como salvador pero sigue en deuda.