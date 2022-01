¡Nunca es tarde! Los 5 jugadores más viejos del fútbol mundial 

Los sueños de la mayoría de los hombres es llegar a la élite del fútbol mundial, uno de los impedimentos es el tema de la edad, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos muchos jugadores se retiran de esta profesión antes de los 40 años.



Por esta razón en FUTBOLRED traemos un recuento de los cinco jugadores más veteranos en jugar futbol profesional.



1. Salvador 'Chava' Reyes



En un homenaje que realizó Chivas de México, el delantero estuvo en un partido oficial en el año 2008, convirtiéndose en el jugador más veterano en retirarse del fútbol profesional, lo hizo a sus 71 años.



2. Neil McBain



Vistió por últimas vez la camiseta de New Brighton a sus 52 años, fue en el año 1947.



3. Sir Stanley Matthews



Su carrera es la más larga de la historia de Inglaterra, pues debutó en el primer equipo del Stoke City F. C. en 1932 y no se retiró hasta 1965, a los 50 años.



4. Kevin Poole



Se desempeñó como arquero en la Premier League, se despidió de su carrera profesional a los 49 años, luego de disputar 123 partidos.



5. Harry Lowe



Es el jugador más veterano que ha disputado un partido oficial en la Liga española, a sus 48 años de edad estuvo presente en el juego de Donostia FC vs Valencia CF.