¿Quedó con resentimiento? Dura pulla de un agente a Paul Pogba

Erik ten Hag llegó al Manchester United y con él, algunos cambios se vieron. Por lo menos, el club está intentando luchar por la Premier League, y ahora tendrán un vibrante partido, el clásico de la ciudad ante el Manchester City. Con Antony, Cristiano Ronaldo, Casemiro, Bruno Fernandes, David De Gea, por decir algunos nombres, quieren sumar de a tres.

En la plantilla, Erik ten Hag se volvió a ver con uno de sus favoritos jugadores cuando dirigió al Ajax de Ámsterdam: Donny van de Beek. Sin embargo, la situación del volante neerlandés tampoco ha sido bueno en su regreso del Everton donde estuvo en calidad de préstamo.



Con el viejo conocido en el banquillo, Donny van de Beek quería consolidarse, pero Erik ten Hag tampoco lo ha utilizado. Durante los primeros cinco juegos, van de Beek ha sumado solo 19 minutos en tres partidos, pero como se evidencia, no ha gozado de mucho protagonismo en ninguno de los encuentros jugados. El volante le costó al Manchester United una suma de 40 millones y sin duda alguna, era una de las mayores proyecciones de los Países Bajos.



Su ex representante, Guido Albers habló en Voetbal Primeur sobre la relación de Donny van de Beek en la plantilla del Manchester United cuando llegó al Old Trafford. No fue fácil tampoco acomodarse en el club, pues realmente nunca ha contado con regularidad. Uno de sus compañeros con los que compartió cancha fue Paul Pogba, quien sí gozaba de minutos.



Guido Albers se quejó de Paul Pogba, quien llegaba tarde a los entrenamientos, pero le seguían dando titularidades, mientras Donny van de Beek, que era responsable no tuvo muchas participaciones, “en el Manchester United nunca jugó. La relación entre él y el club realmente se enfrió mucho. Tuvo que competir con Pogba, quien se presentó tarde al campo de entrenamiento, pidió perdón y se le permitió jugar de nuevo, en lugar de un joven que entrenaba 10 horas al día durante ocho semanas para demostrar que era lo suficientemente bueno”.



Sabiendo que esto estaba sucediendo, y aunque trabajaba de la mano con Donny van de Beek, nunca hizo algo para instruir al jugador. Guido Albers fue sincero y dijo, “subestimé lo que le hizo mentalmente no jugar más. Debería haber mirado antes cómo podría ayudarlo”. Donny espera ganarse próximamente la confianza de Erik ten Hag, su anterior director técnico en el Ajax de Ámsterdam. Sin Paul Pogba en la institución, la situación del neerlandés no ha cambiado.