Brujería, traición, delincuencia, sangre: crece escándalo de los Pogba

La pelea de los hermanos Mathieu y Paul Pogba, el ´rimero famoso gracias al segundo, es una de esas series con muchos capítulos y versiones que hay que sabe seguir para no perderse.

En síntesis, Mathieu acusa a Paul de actos de brujería, de conspirar contra sus compañeros y de abandonar a su familia a su suerte en manos de criminales y Paul se defiende diciendo que su hermano es parte de una banda que lo extorsiona. ¿Qué pensará la madre de semejante pelea?



Ahora Mathieu está detenido, pero desde allí ha aprovechado para volver a salpicar a su hermano de acusaciones de todo tipo, la más mediática, sin duda, su vínculo con la brujería: "Este individuo, mi hermano, se ha hecho adepto a la brujería en los últimos años, convirtiéndose en seguidor de un brujo, conocido como el morabito Ibrahim, llamado Grande, estrecho colaborador del ex jugador Alou Diarra, quien se dice que lo conoció a través del jugador Serge Aurier. Fue este brujo del que habló a una persona que trabajó para aislar a mi hermano (...) En cuanto a lo que hizo mi hermano, una cosa cierta es que los criminales que actuaron en su nombre derramaron sangre”, dijo el acusador, sumando a futbolistas franceses a la trama.



Como no le creían que Paul quiso disminuir el rendimiento de su compañero Kylian Mbappé dio más detalles: “mi hermano, en varias ocasiones, lanzó hechizos a sus compañeros de equipo de fútbol, incluido el prodigio Kylian Mbappé, ya sea por celos o para ganar un partido”. Según él, hubo un hechizo al 'joven maravilla' en 2019, en un duelo de Champions League entre PSG y Manchester United que ganaron los rojos.



Pero lo que realmente preocupa al entorno del jugador de Juventus es la acusación de supuestas alianzas con delincuentes a quienes Paul habría manipulado y abandonado después, lo que tendría en riesgo a la familia entera: “Mi hermano siempre ha tenido criminales y delincuentes a su alrededor y aún hoy los tiene. Si fuera sólo amistad entre ellos, estaría bien. El problema es que utilizó esas relaciones y sus nombres para protegerse en la calle y hacer negocios con ellos para que hicieran cosas por él y derramaran sangre por él. No fui consciente de ello hasta que traicionó a sus secuaces y huyó sin decírselo a nadie, abandonándonos a mí y a nuestra madre a nuestra suerte, dejando que su familia y sus allegados se convirtieran en el objetivo de estos criminales. Algunos de nuestros familiares ya habían sido agredidos y tiroteados por su culpa. La única razón por la que no acudimos a las autoridades fue por miedo a las represalias, ya que no teníamos forma de protegernos a todos (...) Tuve que reprocharle a Paul su comportamiento antes de que se dignara a mantener a nuestra madre fuera de peligro, cuidándola sola y abandonando a los demás”, dijo.



El tema está en manos de las autoridades y ahora solo queda esperar a un veredicto para saber cuál de los Pogba tenía razón.