Gary Lineker se encierra por sospecha: su hijo tendría coronavirus

El exfutbolista Gary Lineker va un paso más allá en materia de prevención del coronavirus covid-19.

El presentador del programa británico 'Match of the day' ha anunciado que se aisla voluntariamente después de que su hijo George presentara "síntomas inusales" que podrían tener relación con el coronavirus.



Antes incluso de las pruebas clínicas que confirmen o desmientan su sospecha, él y su familia se han encerrado en su residencia y no reciben visitas de nadie, incluso personal de servicio.



Lineker lo comentó en sus redes sociales "En aislamiento total por los síntomas de @GeorgeLineker Él no tiene todos los síntomas pero sí presenta pérdida de sentido del gusto y el olfato. Puede que no sea concluyente pero en las últimas semanas hemos pasado tiempo juntos. HEmos estado vigilantes sobre el lavado de manos y la distancia, pero no en aislamiento", explicó el exjugador.



En su categoría de celebridad, el británico añadió: "Considere que si pierde el sentido del gusto y el olfato podría ser portador del virus sin saberlo. Consulte con un médico antes de compartir información. Manténgase a salvo".