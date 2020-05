Llegadas y ventas: estrategias de clubes en Premier para evitar gastos

El mercado de fichajes se acerca en Europa y los equipos ya buscan figuras, a bajo costo por la crisis mundial, para reforzar sus plantillas de cara a la nueva temporada. Eso sí, no sin antes vender a buen precio para tener ingresos fijos.



Así las cosas, en Inglaterra hay dos opciones para ‘cuadrar caja’: conformarse con los jugadores que regresan de sus cesiones o balancear el tema de compra y venta. El objetivo primordial es reducir al mínimo los gastos.

Arsenal F.C.



Los dirigidos por Mike Arteta tienen graves problemas en zona defensiva y además deben buscar un Plan B en ataque, frente a la posible salida de Lacazzette y/o Aubameyang. El francés serviría como moneda de cambio para la inclusión de Thomas Partey, del Atlético de Madrid.



Así las cosas, Dries Mertens (Milan) y Édinson Cavani (PSG) han sonado fuertemente en el club. Su incorporación no sería descabellada teniendo en cuenta que ambos llegarían a coste cero, debido a que vencen sus respectivos contratos en junio.



En cuanto a los regresos, William Saliba, Mohamed Elneny y Henrij Mjitarián son quienes podrán dar una mano, a nivel deportivo o como ventas



Chelsea



Los ‘Blues’ tienen una ventaja y es que, antes de que la pandemia ocurriera, tenían listo al marroquí Hakim Ziyech, del Ajax. En este sentido sus pretensiones en el resto del campo dependerán de salidas.



Pedro y Willian vencen contrato, motivo por el que podrían dejar el club y el gaste de sus salarios no se deba cubrir. Incluso la Juventus querría a Jorginho y tendría que desembolsar 40 millones de euros, valor que les permitiría ir por alguno de sus tres anhelos: André Onana, Philippe Coutinho o Federico Chiesa.



En cuanto a los principales regresos, Frank Lampard contaría de nuevo con: Tiemoue Bakayoko y Victor Moses. El caso de Álvaro Morata es otra ventaja puesto que está en préstamo en el Atlético y apenas finalice el contrato, junio, los españoles deberán comprarlo. Más ingresos para los londinenses.



Liverpool



En Anfield la situación no está del todo complicada. En diciembre ficharon a Minamino y tendrían una nómina que aguantaría otra temporada, con el fin de no incurrir en más gastos.



Eso sí, el futuro del plantel depende de que no haya estrepitosas ventas. Tal es el caso de Sadio Mané y Mohamed Salah, jugadores que son seguidos por los clubes más poderosos del mundo. En el hipotético caso de una salida, de inmediato el hombre apuntado es Timo Werner.



Respecto a los regresos, Loris Karius es un as bajo la manga. Si bien puede ser el suplente de Alisson, también hay ofertas del Wolverhampton que no llegarían nada mal a las arcas del club.



Manchester City



El City cuenta con una nómina de ensueño y Pep Guardiola lo sabe. Si no hay necesidad, no habrán grandes fichajes. Eso sí, deben ester pendientes de la situación de Leroy Sané, pretendido por el Bayern.



Por lo pronto, el único negocio sobre el panorama sería en la zaga defensiva. Nélson Semedo interesa bastante en Manchester, motivo por el que el club propondría al Barcelona un intercambio: Semedo-Cancelo.



En cuanto a los regresos, se tiene contemplado a Patrick Roberts y Angeliño.



Manchester United

​

Los de Old Trafford tienen grandes aspiraciones, parece importarles poco la crisis económica a nivel mundial. Jadon Sancho e Ibrahima Konaté son sus máximos deseos y, evidentemente, costarán un dineral.



En contraposición, hay integrantes del plantel que habrían cumplido su ciclo y se les buscaría equipo, claro está con ofertas interesantes. En esa ‘lista negra’ estarían Alexis Sánchez, el bombazo que sería Paul Pogba y Jesse Lingard. Con la sola venta del francés, se tendría el dinero suficiente para compras y ‘cuadrar caja’.



Tottenham



El equipo de José Mourinho está decidido a economizar lo máximo posible. Por tal motivo, se buscan pocas salidas y contrataciones que no propongan grandes retos económicos.



El mejor ejemplo es Thomas Meunier. Según informa el diario ‘Le Parisien’, el belga no sería renovado por PSG y llegaría gratis al club, por pedido expreso del entrenador portugués.



Incluso podrían recibir una gran oferta de Barcelona por el problemático Tanguy Ndombelé. Los blaugranas ofrecerían dinero y a Rakitic, por el mediocentro francés. Situación que beneficiaría completamente a los ‘Spurs’ y les permitiría pensar en una compra moderada.