Sin James ni Mina, Everton derrotó sin problemas al Brighton de Alzate

En la tercera jornada de la Premier League, Everton, que no pudo contar con James Rodríguez ni Yerry Mina, venció en condición de visitante al Brighton, que tuvo entre los suplentes a Steven Alzate.

El inicio del partido fue todo del conjunto local. El equipo de Graham Potter quiso imponer condiciones desde el minuto 1 y así lo logró, por lo menos en el primer cuarto de hora.



Jakub Moder, Neal Maupay, el argentino Alexis Mac Allister y Shane Duffy lo intentaron, pero ninguno de sus remates generó mayor peligro en el pórtico defendido por Jordan Pickford.



Los 'toffees' no se encontraban, les faltaba quien uniera la mitad del campo con el ataque. Tanto fue así que optaron por dejar de lado el juego colectivo y apelar a las individualidades.



Justamente en una de esas, Andros Townsend avanzó por derecha, soltó un remate de media distancia ajustado y Robert Sánchez evacuó con lo justo al tiro de esquina. Aquello sería el aviso de lo que vendría.



Al minuto 41, Demarai Gray avanzó con total libertad por sector izquierdo, entró al área y sacó un potente zurdazo cruzado que dejó sin opción al golero rival. Ventaja para los de Rafa Benítez.



En la segunda parte se repitió la historia. Brighton insistió con claridad, pero Everton fue quien golpeó.



Pascal Groß hizo efectivo un tiro libre cercano al pórtico toffee, el balón se desvió en el camino y desubicó a Pickford que alcanzó a detener el disparo con su cuerpo. En segunda instancia complementó Abdoulaye Doucouré.



Y al 58', siete minutos después de la acción anterior, llegó la estocada final. Joel Veltman cometió una torpeza dentro de su área y cometió falta en contra del capitán Séamus Coleman. Fue pena máxima que no desaprovechó el goleador Dominic Calvert-Lewin.



Fue una media hora final de trámite. Los locales intentando anotar aunque fuese el descuento, pero sin claridad en el tema elaboración. De ahí lo raro que no haya tenido siquiera 15 minutos Steven Alzate.



Al final fue una cómoda victoria del Everton por 2-0, resultado que lo deja en los primeros lugares con siete puntos y +4 en la diferencia de gol. Todo sin James ni Mina en cancha...