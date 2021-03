¡James Rodríguez, indispensable: Everton lo necesita ya!

El presente del Everton no es el mejor, el equipo está tocado y se le nota la falta de confianza, esto tras las derrotas contra Chelsea y el Burnley. Medios ingleses aseguran que tras el último encuentro los jugadores de la plantilla tienen el ánimo por el piso, razón por la cual necesitan de una 'inyección' que les renueve la motivación para conseguir el anhelado cupo a las competencias europeas.

Carlo Ancelotti ha sufrido grandes bajas en la plantilla. Allan, Mina, James, Doucouré, Coleman y Olsen tienen trabajando a todo el departamento médico. El italiano tiene como objetivo un cupo para las competencias europeas de la próxima temporada. Aunque el mercadeo y las finanza del club respalden la llegada del colombiano, son los resultados los que finalmente avalan la importancia de su llegada a Liverpool.



Este mes de marzo James Rodríguez no volverá a pisar las canchas, ya estuvo fuera cuatro partidos y el equipo lo extrañó, actualmente el Everton es séptimo y no puede descontar los dos puntos que le aventaja el quinto, el West Ham. restan 10 fechas para culminar la liga, en la que cabalga el Manchester City, y no se le ve herramientas suficientes al entrenador para darle vuelta a la situación.





Crystal Palace, Tottenham, Arsenal, West Haam y Manchester City son apenas algunos equipos que les resta enfrentar, un calendario difícil y pesado para los dirigidos por Ancelotti. El portal inglés "The Athletic" publicó una reciente crónica en la que asegura que lo que más preocupa en el equipo es la frustración con la que salieron los jugadores del Goodison Park tras la derrota contra Burnley, y a pesar de todo, el 10 de la Selección Colombia no parece tener afán en volver a jugar.









