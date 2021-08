¿A tragarse el orgullo, Benítez? La nueva realidad de James en Everton

Se ha dicho hasta la saciedad: James ha sido informado por la directiva de Everton de la necesidad de su salida en este mercado de verano, le han dicho que si viene una buena oferta la escucharán y hasta el técnico Rafa Benítez le ha informado que, ante esa realidad, no lo tiene en cuenta para su proyecto. ¿Y si la realidad cambiara?

La situación es que el colombiano es un jugador de 30 años, muy talentosos pero muy propenso a las lesiones, que además cuesta, comparativamente con otros de su rango, una fortuna: alrededor de 7 millones de euros por temporada. Eso explica que, a dos semanas del cierre del mercado, no haya ofertas concretas por él.



Y si llega el 31 de agosto y no hay nada, la nueva normalidad de jugador y entrenador, más allá de los desencuentros en Real Madrid, tendrían que encontrar una manera de convivir sin hacerse daño y buscando lo que sea mejor para los intereses del club. Léase: tragar orgullo.



Hoy el zurdo está en un limbo muy incómodo y lo deja ver, con mucha naturalidad, en sus ya habituales salidas en Twitch. Es verdad que ahora mismo no está disponible, pues está en aislamiento por un contacto cercano con un positivo por covid 19 (no ha dado positivo) y eso suma al tedio. Pero después del 24 de agosto estará, con suerte sano y listo para jugar. ¿Qué hará Benítez?



El diario Liverpool Echo desliza un escenario que, a estas alturas, suena a vaticinio: "es una posibilidad muy real que James Rodríguez se despierte el 1 de septiembre todavía como jugador del Everton. ¿Qué pasaría entonces? Cualquier queja tendría que ser barrida debajo de la alfombra lo más rápido posible. Podría darse el caso de que Benítez tuviera que tragarse algo de orgullo, por así decirlo. Acepte que Rodríguez está allí para quedarse y encontrar un lugar para él en el equipo, porque, al final del día, no puede darse el lujo de tener un jugador de su calidad 'enfurruñado'".



El medio, que siempre alabó las condiciones de James, asegura que "el jugador de 30 años es el mejor jugador que los Blues han contratado en una generación. En su día puede desbloquear la defensa de cualquier equipo de la Premier League. Hay que encontrar un sistema que funcione para él, y puede producir muchos goles y asistencias", añadió.



Faltan todavía unos días, la frase aquella de "nunca te rindas" hace pensar, ya no en el Atlético como un destino posible, sino en que el agente Jorge Mendes está moviendo toda su maquinaria para sacar un conejo del sombrero, como aquella vez, cuando lo llevó a Bayern siendo un olvidado en el Real Madrid.



Pero por las dudas él mismo y Benítez podrían ir ideando un plan para aprovecharse mutuamente si es que el milagro no llega y se condenan a un año juntos. Aquí ya no importa lo que quieren tanto como lo que tienen: un talento innegable y una obligación de devolver a Everton a puestos europeos. Todo lo demás se lo pueden guardar.