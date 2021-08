Benítez no espera a nadie: sus dos candidatos para reemplazar a James

James Rodríguez tiene hace tiempo un pie fuera de Everton, pero ¿tanto como para buscarle reemplazo ahora, cuando todavía hace parte del club?

Para Rafa Benítez hay prisa y, más que nada, poca intención de contar con el colombiano. Eso no significa que no quiera contar con un enlace , por lo cual, según rumores de prensa, ya tiene dos jugadores en su carpeta.



La prensa en Italia habla este miércoles de posibles acercamientos con Insigne, campeón de Europa y quien ya tendría un ciclo cumplido en Nápoles. Su ventaja con el DT de los 'toffees' es que se conocen desde los días de ambos en el equipo y mantienen buena relación. El tema es que todavía tiene un año de contrato y, como aparentemente está de moda eso de fichar gratis, la opción sería esperar hasta junio.



Sin embargo, Inter de Milán y Atlético de Madrid también están interesados en el jugador y eso haría de la apuesta por la paciencia un gran riesgo. Eso sí, vale decir que sigue siendo un jugador de 30 años valorado en 48 millones de euros. Podría ser bueno esperar...



En todo caso, esa sería la razón para pensar en un plan B que, que según el diario Record de Portugal, sería el brasileño Matheus Nunes, mediocampista de 22 años, hoy en el Sporting de Lisboa. Los portugueses lo venderían por 20 millones de euros, una cifra asequible para la dirigencia de Everton.

​

James sigue en aislamiento y no estará disponible pero el mundo a su alrededor sigue rodando y Benítez no da señales de querer esperarlo.